Mauricio Pochettino conquistó su primera victoria como entrenador de Chelsea. Fue el viernes pasado ante Luton Town por un contundente 3-0 con doblete de Raheem Sterling y un tanto de Nicolás Jackson. Hasta ahí todo normal, pero en la rueda de prensa posterior, se dio una situación insólita con el entrenador argentino.

Sabido es que Chelsea cuenta con una plantilla larga por la gran cantidad de fichajes que está consiguiendo la gestión de Todd Boehly como presidente del club. Esto lleva a que haya algunos jugadores que no sean tenidos en cuenta, sobre todo, aquellos que han sido cedidos. Y tal parece que Pochettino no conoce a alguno de estos futbolistas.

El insólito momento que vivió Pochettino

En la conferencia de prensa, luego del triunfo ante Luton, un periodista le consultó a Pochettino por dos jugadores que pertenecen a Chelsea, Malang Sarr y Jamie Cumming. Ambos no son tenidos en cuenta por el entrenador argentino y, por lo visto, en su reacción, tampoco sabe quiénes son.

“No le voy a preguntar por Lukaku, pero quiero preguntarle por dos jugadores que han desaparecido: Malang Sarr, quien ha estado cedido la última temporada“, empieza comentando el comunicador. Allí, Pochettino lo interrumpió y le preguntó: “¿Quién?“. El periodista le repitió el nombre de Malang Sarr y también consultó por el arquero Jamie Cumming.

Pochettino balbuceó mientras mencionaba para sí los nombres de estos futbolistas como no sabiendo qué decir. Al final, trató de salir de la situación como pudo. “No sé qué decirte. No lo sé porque me sorprendiste (…) Es como que recibí un puñetazo de la nada… porque estábamos hablando de Luton“, dijo.

Lapsus mental o desconocimiento, la situación quedó ahí. Pochettino fue noticia por esta situación, que también expone la gran cantidad de jugadores que son propiedad de Chelsea, pero no son utilizados para el primer equipo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Chelsea?

Tras el triunfo ante Luton Town por Premier League, Chelsea se estrenará en la Copa de la Liga de Inglaterra, en el encuentro de segunda ronda que tendrá ante el AFC Wimbledon el miércoles 30 de agosto.