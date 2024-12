Lamine Yamal confesó lo que más le impresiona de Lionel Messi

El primer episodio de la campaña de Adidas Messi +10 trae algunos de los mayores elogios de Lamine Yamal para La Pulga. La joya del Barcelona repasó un 2024 plagado de alegrías en cuanto a la selección española se refiere e igualmente anticipó el arribo de un nuevo año donde buscará todos los títulos posibles con el equipo de Hansi Flick. El zurdo de apenas 17 años se deshace en halagos hacia la figura de Lionel Andrés Messi y desvela qué es lo que más le impresiona del crack de la Selección Argentina.

“Lo que admiro más del estilo de juego de Messi es la facilidad con la que lo hace todo. Está en una final y se va de cuatro. No hay nadie como él. Solo hay uno. Estoy convencido de que ahora quiere ganar más cosas y otro Mundial”, empezaba el futbolista en una entrevista marcada por sus definiciones alrededor de los jugadores que más le han marcado. Ronaldinho o Neymar fueron algunos de los nombres más mencionados en sus líneas. No olvidemos que jornadas atrás el propio Leonel escogió a Yamal para llevar unas botas personalizadas con su nombre.

El hambre de Messi es lo que más sorprende al internacional de la selección española. La capacidad de mantener vigente el recibo y levantar títulos supone para Yamal el mayor de los legados que deja un futbolista que empieza a transitar los últimos compases de su carrera. No todos indica, quieren seguir en la cima de la montaña tras un tiempo: “Es muy difícil no relajarse un poco cuando ganas un título. Él nunca lo ha hecho. Lo había ganado todo, tenía Champions, Balones de Oro… Pero no paró hasta que consiguió el Mundial. Siempre quiere más”.

Yamal y su vida siempre han estado relacionadas a la de Lionel Andrés Messi. Desde hace por lo menos una década que se tienen noticias en diferentes webs como redes sociales de lo que para muchos supone el único heredero consagrado de La Pulga en la ciudad condal. Lamine sabe que le espera un gran reto por delante, así como que a sus 17 años ni siquiera Messi firmaba sus 13 goles con 18 asistencias en apenas 75 partidos como profesional. Si a esto le sumamos el título de la Eurocopa de Naciones ganado en Berlín el pasado verano, las comparaciones como elogios parecen más que justificados.

El hambre competitivo de Messi, el mayor de los ítems de Leo que sorprendió a Yamal: IMAGO

La entrevista del jugador del Barcelona llega unas semanas después de que el propio Messi le votase en el primer lugar de los premios The Best de la FIFA. Un señalamiento de peso con elogios a nivel oficial que veremos de qué manera pueden justificarse o no por parte de un Lamine Yamal que desde los actos oficiales de ADIDIAS, confiesa que es la mentalidad del argentino lo que más admira de su eterna hoja de vida como éxitos. No olvidemos que ambos podrían verse las caras en sus sueños se realicen las inscripción de las Finalísima en 2025.

