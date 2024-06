Luis Díaz se prepara para el debut en la Copa América mientras su futuro sigue siendo motivo de informaciones al otro lado del Atlántico. Chelsea toma medidas que pueden favorecer su llegada a un Barcelona que se muestra claro a la hora de poder pujar por la estrella del Liverpool. Se necesita una gran oferta para que todo empiece a andar.

Por la ciudad de Barcelona no dudan: Luis Díaz está dispuesto a esperar al equipo de Hansi Flick. Mundo Deportivo habla de grandes acercamientos con el entorno del Guajiro alrededor de la hoja de ruta que puede llevarle al Camp Nou. Se le habría comunicado que en caso de salir Raphina, el colombiano es la máxima prioridad para una banda izquierda donde Joan Laporta y compañía pretenden un nombre de élite.

El brasileño tiene la llave, así como un gran precio. Barcelona no aceptará menos de 90 millones de euros por el ex Leeds United cuando habrá el mercado. ¿Vale el jugador esto en Europa? No, pero si en un territorio que como Arabia Saudita se espera que sea el gran aliado en este sentido. Mundo Deportivo asegura que Luis Díaz esperará a los culés, así como que solo la marcha de Raphina permite soñar en grande. Chelsea también toma medidas que pueden ayudar al colombiano en este sentido.

“La posición del Chelsea sobre Nico Williams no ha cambiado: lo valoran como ya estaba en la lista de preseleccionados del verano pasado, pero el fichaje actual es demasiado caro. Cláusula de rescisión sobre los 58 millones más impuestos con pago principal por adelantado. El jugador hará solicitudes de salario consideradas demasiado altas de momento”, información de Fabrizio Romano que supone la otra pata de una trama con muchos actores secundarios y la necesidad de abrir un hueco en el Camp Nou.

Nico Williams, el gran rival de Luis Díaz para llegar a Barcelona: IMAGO

No olvidemos que Nico Williams supone la otra gran hoja de vida que se tiene en el Camp Nou para dicha posición de extremo izquierdo. El jugador de la selección española y Athletic Club de Bilbao viene mostrando grandes prestaciones en una Eurocopa donde se espera que se cierre su marcha de España. Si Chelsea lo firma, Luis Díaz queda como única referencia en la carrera por llegar a un Barcelona que sin una gran venta no podrá ni siquiera ofertar por el cafetero. Afirman que la estrella de la selección colombiana esperará.

Los números de Luis Díaz en Liverpool

A sus 27 años el de Barrancas se ha convertido en un inmovible por Anfield. 98 partidos, 24 partidos, 14 asistencias, dos Carabao Cup, una Community Shield y una FA Cup componen su paso por una entidad que con Arne Slot asume la llegada de un nuevo ciclo. El cafetero tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027.

El calendario de Luis Díaz en la Copa América

Colombia se alista para demostrar o no su condición de favorito. Paraguay será el primer paso esta noche, luego llegará Costa Rica y finalmente un choque con Brasil para cerrar el grupo. No olvidemos que en esta Copa América no clasifican los mejores terceros, por lo que un paso en falso antes de la Verdeamarelha pone en juego pisar los cuartos de final.