¿Imposible? No. ¿Difícil? Sí. Pero por encima de todo pendiente de muchas aristas. Las informaciones entregadas ayer alrededor de la posibilidad de ver a Cuti Romero por Real Madrid colapsaron la actualidad de la selección Argentina. Más allá del nivel del zaguero del Tottenham para postularse para la defensa de Carlo Ancelotti, varios motivos juegan en su contra pensando en verle a corto plazo por el Santiago Bernabéu.

La noticia entregada por ESPN supuso el último rumor de mercado para un Real Madrid donde lo fichajes de Kylian Mbappé y Endrick ya son una realidad, donde se trabaja para contar con Alphonso Davies y donde reforzar la saga supone el siguiente paso del proyecto. Condiciones no le faltan a Cuti Romero, pero ni mucho menos es la primera opción o bala para potenciar una zona del campo con claros objetivos como políticas a corto plazo. Lenny Yoro es la prioridad del Bernabéu.

El zaguero de 19 años del Lille es considerado por Real Madrid como talento generacional. Tiene contrato hasta el 2025 y se le compara con Raphael Varane en sus inicios. Ojo, por que la casa blanca compite con PSG y Manchester United por un fichaje donde no quieren darse los hasta 70 millones de euros que cuesta su fichaje ahora mismo para Lille. Cuti Romero tiene una cláusula de 60 millones por Tottenham y contrato hasta el 2028. ¿Se ve por donde va el tema? No es solo una cuestión deportiva la que define si uno llega o no a la casa blanca.

Desde hace años que Real Madrid no ficha estrellas o jugadores consagrados que superen los 25 años de edad. El trauma generado alrededor de la operación Eden Hazard y el precio pagado por el belga marcaron un punto de inflexión en toda la entidad. Se apostó desde entonces por jóvenes como Endrick, Vinicius, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, etc…Cuti Romero, por precio y edad, sale de la hoja de ruta natural desde el 2019. Su hoja de vida llegó a Valdebebas como pudo saber BOLAVIP (Y no hace dos días), pero no es la única y ahora mismo no es prioridad.

Cuti Romero en sus tiempos por Atalanta y ante Real Madrid: IMAGO

Incluso si se diese un interés real en contratarlo, no depende solo de esto. Real Madrid todavía debe conocer que quiere hacer Nacho. El capitán termina contrato en junio del 2024 y se pretende que siga. En caso de marcharse se acelerará por Yoro (Y no hay problemas en esperar a que llegue gratis) e incluso canteranos del club como Rafa Marín tienen ordenes de volver a la pretemporada de mediados de julio dirigida por Carlo Ancelotti. Mucho tiene que ocurrir y darse para que Cuti Romero quedase como la primera hoja de ruta para reforzar una defensa sin los jóvenes talentos de otras partes del campo.

El contrato de Romero no ayuda

Habrá quien señale a nombres como Antonio Rudiger o David Alaba a la hora de pensar en defensores veteranos que llegaron a Real Madrid en el último tiempo. Pero es que ambos lo hicieron libres, con un gran trabajo de campo por el medio y sin tener que abonar un solo euro en transferencias. Por Cuti Romero habría que plantearse en Londres y ante un viejo como poco querido Daniel Levy.

Los malos precedentes entre Tottenham y Real Madrid

El CEO de los Spurs ha supuesto un dolor de cabeza total en Real Madrid. En los fichajes de Luka Modric o Gareth Bale por la casa blanca apretó hasta el último minuto para conseguir más dinero. Incluso dejó a ambos sin buena parte de la pretemporada a modo de medida para dinamitar ambas operaciones. Tanto croata como galés no pudieron sumarse al Bernabéu hasta la última semana del mercado. Volver a pasar por ahí no es ni mucho menos un grato recuerdo.