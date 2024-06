El Reino Unido se levanta con una de las noticias más fuertes de la semana pensando en el mercado de fichajes. Julián Álvarez no descarta su salida del Manchester City a corto-mediano plazo. Hasta ahí todo parece masomenos normal viendo los deseos del jugador de incrementar su cantidad de minutos en el equipo de Pep Guardiola. ¿Lo llamativo? Que Real Madrid es la máxima prioridad del delantero de la selección Argentina si pudiese elegir destino tras dejar el Etihad Stadium.

Desde Inglaterra The Athletic se muestra tajante. Uno de los medios deportivos mas importantes del planeta asegura que Julián Álvarez interesa en destinos como Chelsea, Atlético de Madrid o PSG, así como que la casa blanca del fútbol es el club que más le llama la atención en caso de tener que abandonar las filas de Pep Guardiola. El ex River Plate y el club indican, tomarán decisiones tras la Copa América de Estados Unidos dentro de unas semanas. Los vigentes campeones de la Premier League buscarán un reemplazo si hay divorcio antes de septiembre.

Real Madrid sería la prioridad de Julian Álvarez. The Athletic afirma que la operación es imposible para este verano viendo el overbooking de delanteros que se tiene en la casa blanca. Vinicius, Rodrygo, Kylian Mbappé, Endrick, Joselu, Brahim y Arda Guler son los dueños de plazas que no van a cambiar a corto plazo. Afirman que el ex River Plate está abierto a buscar nuevos destinos, que quiere ser titular en una potencia y que la sombra de Erling Haaland pesa a la hora de buscar dicho hecho en la ciudad de Manchester.

“Estoy tranquilo, me siento bien y estoy feliz en el Manchester City…Y veremos qué pasa”. Es la única declaración que se tiene ahora mismo del jugador a la hora de mirar un futuro que veremos si cambia cuando lleguemos al final de la Copa América. No olvidemos que hablamos de la última temporada de Pep Guardiola en Inglaterra según los reportes y de una campaña donde los skyblues tendrán hasta 7 torneos por delante. Una venta de Julián Álvarez no será ni mucho menos barata.

Julián Álvarez durante el último Manchester City vs. Real Madrid: IMAGO

El delantero de 24 años se encuentra tasado en hasta 90 millones de euros según portales como Transfermarkt. Que tenga contrato hasta el 2028 supone que Manchester City no tiene urgencias a la hora de buscar dinero o aceptar rebajas en su marcha. El tema todavía se encuentra en stand-by para The Athletic, más no las ideas de un Julián Álvarez que ya no descarta un cambio de rumbo en su carrera. La casa blanca, Real Madrid, el Santiago Bernabéu y las filas de Carlo Ancelotti son su prioridad.

Cuándo Julián Álvarez jugó para Real Madrid

Hay que devolverse hasta la temporada 2010-2011 para conocer de lleno su pasó por el Bernabéu. Álvarez estuvo un mes a prueba en una cantera del Real Madrid por la pudo incluso tomarse fotos con jugadores de la talla de Sergio Ramos o sus compatriotas Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. El tener que mudarse con toda su familia a la capital española evitó que la Araña llegase a primera como juvenil de los blancos.

El paso por la cantera de Real Madrid de Julián Álvarez: IMAGO

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Son ya 102 los partidos de la joya de River en la casa de Pep Guardiola. 36 goles y 18 asistencias componen su paso por una entidad que sigue con cambios de cara al futuro. Dos títulos de Premier League, una FA Cup, un Mundial de Clubes, otra Supercopa de Europa y la Champions del año pasado, el palmarés de la Araña en este sentido.