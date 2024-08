Ha llegado de hora de dejar Real Madrid. Nico Paz es nuevo jugador del Como en un acuerdo con la casa blanca basado en una venta directa. El argentino emprende una aventura hacia nuevos retos y donde se buscará la regularidad no obtenida en el Santiago Bernabéu. Mientras todo esto se lleva a cabo, desde BOLAVIP consultamos con quienes descubrieron a inicios de siglo XXI a un talento llamado a ser generacional.

La vida de Nico Paz ha estado marcada por Real Madrid por supuesto, por aquel golazo al Napoli casi 12 meses atrás y por supuesto por la Champions League ganada en Wembley ante Borussia Dortmund, pero también por donde nació todo. El argentino es uno de esos Europibes que desde el otro lado del Atlántico dan nuevas fichas al combinado comandado por Lionel Scaloni y Javier Mascherano en sus primeras filas. Apuntamos a la isla de Tenerife, a 2530 kilómetros de suelo español y para descubrir como inició la carrera de este talento que deja la casa blanca.

Hablamos con Juan José ‘Sesé’ Rivero. El ex entrenador del Club Deportivo Tenerife y amigo personal de Pablo Paz en el club de las islas canarias nos atiende durante el Encuentro de Canteras de LaLiga por Gijón. Actualmente hablamos de uno de los responsables de la cantera que hace varios años fichaba a un desconocido Nico Paz y que años más tarde le vería marchar a la capital para llegar a Real Madrid. Así comenzó todo.

-¿Cómo empieza la historia de Nico Paz en Tenerife?

-Bueno, Nico Paz es un niño que nace en las islas y que comienza a jugar al fútbol muy joven en Tenerife, en el Atlético San Juan por medio de distintas categorías. En la temporada 2014 se incorpora a los alevines del club (11-12 años) y ahí inicia todo.

-¿En qué momento se habla de un chico especial?

–Hay que pensar que en el 2014 estamos hablando de un niño. Un alevín que apenas empieza. Desde esos tiempos destacaba. Nosotros en Tenerife empezamos a captar talento en esa edad y por lo tanto ya éramos conocedores de su valía y de lo que podía ser como jugador. Sabíamos que podía tener mucho talento.

-¿Jugaba de delantero en las inferiores?

–Nosotros en Tenerife, como eran niños, les hacíamos alternar diferentes posiciones. Si es verdad que en esa etapa hacia de punta, segunda punta, delantero y alternando diferentes posiciones. Vimos ese talento y potencial para desarrollar habilidades en diferentes posiciones del terreno de juego que tiene hoy en día.

Nico Paz deja Real Madrid rumbo a nuevos horizontes: IMAGO

-¿Cuándo aparece Real Madrid?

–Real Madrid al ser un club español no solo conoce el panorama internacional. Sabe qué hay en su tierra y en España tiene radares de talento. Canarias por la particularidad de sus futbolistas y como se desenvuelven estos en el terreno de juego son jugadores de calidad, talento y es cierto que Real Madrid veía que no se le podía escapar un futbolista con ese potencial. La familia de Nico Paz hizo una apuesta y una inversión por viajar a Madrid. No solo comenzar una carrera, sino una nueva vida.

-¿Se lo quitaron al Atlético de Madrid?

-No te sabría decir, no quisiera decir nada que no sea correcto. Somos conscientes en nuestra isla del talento que tenemos y de como en territorio español conocen de este. No me extrañaría que Pablo (padre de Nico Paz), tendría a más equipos siguiendo a su hijo. En ese momento era muy joven y no todos los clubes se arriesgan con chicos fuera del continente en este sentido. Nico y su familia apostaron todo y creo que tener la familia cerca es la clave de su éxito. Acertaron sin dudas.

-Todo esto con su padre como entrenador del Juvenil del Tenerife…

–A Pablo Paz no lo vamos a descubrir aquí, tuvo una carrera meteórica y se incorporó al club por el año 1996 para hacer seis temporadas siendo mundialista. En esa temporada 2014 fue parte de nuestro juvenil de honor en el trabajo de cantera y también con los veteranos del club (senior). Es una extraordinaria persona que en ese momento cuando abordamos la situación no podíamos cerrarles puertas. El talento sobrepasa todo y Real Madrid no podía quedarse sin Nico Paz.

-¿Cómo evitar que se vayan los Nico Paz del mañana?

–Primeramente convenciendo al jugador y su entorno de que podemos formarles aquí. Tuvimos a Ayoze Pérez (Campeón Eurocopa 2024) y luego llegó a donde llegó. El talento es capaz de despertar interés en los mejores clubes del mundo y equipos como nosotros sabemos lo difícil que es retener y arraigar al futbolista. Estamos trabajando para mejorar nuestras instalaciones, para tener mejores metodologías y para convencer a las familias. Las canteras y el talento tienen hueco aquí en Tenerife.

-Tenerife, ligado a Argentina…

-Creo que principalmente hemos visto al suramericano como un jugador con talento. Tenerife ha tenido argentinos importantes y determinantes. Navarro Montoya, Redondo, Valdano, Pablo Paz, Tata Martino, Juan Antonio Pizzi…Hay un sinfín de jugadores que han venido y han disfrutado aquí. El carácter del argentino nos ha dado mucho y nos ha permitido vivir alguna de las mejores épocas de nuestra vida.

Fernando Redondo, uno de los argentinos más famosos del Tenerife: TW

-¿Hay similitudes entre el jugador argentino y el canario?

-Considero que nosotros en cuanto a picardía y técnica hemos sido vistos así en Europa históricamente. Nuestros jugadores en las islas tienen talento y picardía que puede asimilarse. De aquí han salido jugadores como David Silva, Valerón, Pedrito, Pedri y otros que muestran esas similitudes. Nuestro pueblo, el clima y la forma de ver la vida hacen que tengamos varios parecidos con el futbolista suramericano.

-¿Dónde está el techo de Nico Paz?

-Un futbolista con ese talento tiene todavía que alcanzar su máximo esplendor. Es joven, pero ha mostrado sus capacidades como potencial. No le pongo techo, pero conociéndolo a él y su familia, sabiendo la educación como concentración que tienen, creo que está en el camino correcto y le auguro una gran carrera en su club, así como por la Selección Argentina.