Empezó ayer formalmente LaLiga española 2024/2025. Todo ello con un sorteo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas para dar a conocer el calendario y fixture del certamen donde Real Madrid partirá como campeón. Hay fechas para los clásicos, así como diversas cuestiones de formato que generaron revuelo en las próximas horas y que proseguimos a explicar. Todo arranca a mediados de agosto.

El sorteo por medio de un ordenador que tenia hasta 100.00 opciones distintas de calendario. Muchas opciones por supuesto, pero con un claro ítem a tener en cuenta. LaLiga española viene algunos años apostando por la particularidad de que la segunda fase no sea igual que la primera con las localías invertidas. ¿Por qué? Pues para evitar que los grandes partidos (tipo Barcelona vs. Real Madrid), se crucen con derbis locales o con fiestas nacionales. También para defender al espectador con una parrilla en la parte clave de la temporada cargada de partidazos en cada jornada.

Igualmente se pretende evitar con esto que dos equipos de la misma localidad acaben jugando de local en una misma fecha de la jornada 20 a la 38. Al ser un torneo de dos vueltas de 19 fechas, dicho hecho se dio en varios cursos en el pasado y poniendo en aprietos a efectivos de seguridad de las ciudades o a los acto protocolarios para realizar las transmisiones de los encuentros. Desde hace un tiempo se dio un vuelto a la situación que generó algún revuelo como preguntas alrededor del tema.

Todo arrancará el fin de semana del 16-17-18 de agosto y finalizará el 25 de mayo. Real Madrid empieza la contienda visitando al Mallorca, Barcelona al Valencia y Atlético de Madrid como visitante ante Villarreal. Otra curiosidad de este calendario asimétrico, que los clásicos entre merengues y culés se seguirán viendo en el mismo espacio tiempo de los últimos cursos. Real Madrid y Barcelona abrirán sus duelos puntuales en LaLiga 2024/2025 en el Santiago Bernabéu. ¿La vuelta? En el Camp Nou por mayo en la jornada 35.

Real Madrid inicia la contienda como campeón defensor: IMAGO

Vayamos ahora con los parones. Por fechas FIFA no habrá actividad en los periodos del 2-10 de septiembre, 7-15 de octubre, 11-19 de noviembre y del 17-25 de marzo. Igualmente y por las fiestas de Navidad como por las primeras fases de Copa del Rey, no tendremos fútbol del 23 de diciembre al 12 de enero. La última jornada del torneo tendrá grandes partidos como Athletic Bilbao vs. Barcelona, Real Madrid vs. Real Sociedad o Girona vs. Atlético de Madrid. En las próximas horas se conocerán los horarios de la primera fecha. Empieza una nueva temporada en LaLiga.

Las fechas de los Clásicos en LaLiga

Real Madrid y Barcelona volverán a ser los máximos candidatos a la consagración del título. Se ven las caras el próximo 27 de octubre en el Santiago Bernabéu por la capital española. Para la vuelta ya en el 2025, el Camp Nou volverá a recibir un Clásico sobre la noche del 23-25 de mayo. Se prevé horario diurno para el primero y nocturno en el segundo. Más fechas a continuación.

Atlético vs. Real Madrid : 29 de septiembre y jornada 8

: 29 de septiembre y jornada 8 Real Madrid vs. Atlético : 9 de febrero y jornada 23

: 9 de febrero y jornada 23 Sevilla vs. Betis : 6 de octubre y jornada 9

: 6 de octubre y jornada 9 Betis vs. Sevilla : 30 de marzo y jornada29

: 30 de marzo y jornada29 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad : 24 de noviembre y jornada 14

: 24 de noviembre y jornada 14 Real Sociedad vs. Athletic: 4 de mayo y jornada 34

Así se jugará la primera fecha de LaLiga española 2024/2025

Athletic vs. Getafe; Betis vs. Girona; Mallorca vs. Real Madrid; Las Palmas vs. Sevilla; Villarreal vs. Atlético de Madrid; Valencia vs. Barcelona; Real Sociedad vs. Rayo Vallecano; Celta vs. Alavés; Osasuna vs. Leganés y Valladolid vs. Espanyol/Oviedo abren la contienda.