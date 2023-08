En los últimos mercados de pases, Real Madrid supo invertir enormes cantidades de dinero por joyas para su mediocampo. Ante ese panorama, Federico Valverde supo crecer de todas formas y en el inicio de su sexta campaña con los blancos continúa siendo titular.

En las primeras tres jornadas de la presente edición de LaLiga, el volante uruguayo fue de arranque. Fueron todas victorias para el elenco comandado por Carlo Ancelotti, que marcha puntero en soledad con puntaje ideal en el inicio del torneo.

Mientras disfruta de su gran presente en el gigante español, Valverde se relajó con una divertida entrevista con The Residency. El charrúa se sometió a un cuestionario jugado en el que podía evitar responder, aunque a cambio debía cumplir una prenda.

Al surgido en Peñarol le preguntaron quién es el mejor jugador de Barcelona, pero también debía contestar quién es el peor. Entre la espada y la pared, ante la chance de comer pulpo crudo, amagó a entregar una respuesta, pero se quedó a mitad de camino.

“Voy a tener que comer, ¿no?. Me fascina Ronald (Araújo). Siempre lo he dicho, me encanta. Además de que es uruguayo y es muy amigo mío. Pero no voy a decir ningún jugador malo porque creo que todos se merecen estar dónde están y trabajan para eso. Entonces voy a respetar y voy a comer“, disparó el uruguayo.