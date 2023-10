Fuerte cruce en Sevilla: Mendilibar sacó a Fernando Reges y el capitán hizo particular gesto

Sevilla logró un agónico empate ante Rayo Vallecano en una nueva fecha de LaLiga. Los dirigidos por José Luis Mendilibar lucharon hasta el final para lograr la igualdad. Resultado que estuvo marcado porque el cuadro visitante se puso rápidamente arriba en el marcador. Lo que provocó una polémica de palabras mayores en el elenco local.

Oscar Valentín y Álvaro García con magistral definición puso el 2-0 en tan solo 25 minutos del inicio en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lo que obligó al entrenador del dueño de casa a mover el banco de suplentes.

Esto provocó que Medilibar decidiera el ingreso de Ivan Rakitic en el minuto 37’. Lo que desató la molestia de Fernando Reges. El brasileño salió rápidamente de la cancha y entregó el brazalete de capitán al croata.

Pero luego se dirigió directo a camarines, rechazando darle la mano a su entrenador. Inclusive un ayudante se acercó para entregarle una chaqueta pero este ni lo miró.

La molestia fue de tal punto que con su mano hizo el gesto de equivocación contra Mendilibar ya que a su parecer el cambio fue apresurado. Cabe consignar que al entretiempo el entrenador también sacó a Marcos Acuña por Adria Pedrosa y Oliver Torres por Lucas Ocampos.

Por suerte para el adiestrador español los cambios permitieron cambiar la actitud del equipo y logró un agónico empate ante el Rayo Vallecano. Sobre lo ocurrido Mendilibar expresó que habló con el brasileño para aclarar su decisión.

“No tengo por qué esperarme al descanso si veo que el equipo no está bien. Él está dolido, es la primera vez que le pasa. No cambio al peor. Puedo cambiar a 4-5 jugadores, pero el equipo necesitaba un cambio“, indicó el adiestrador del Sevilla.

Los próximos partidos de Sevilla

Tras este duelo, Sevilla aprovechará el parón por la fecha FIFA para preparar los complicados duelos que se vienen en octubre. Primero el 21/10 ante Real Madrid, luego será nuevamente local ante Arsene (24/10) y cerrará contra el Cádiz de visitante (28/10).