Valladolid regresó a la primera división del fútbol español a menos de un año de haber sufrido el descenso. El conjunto que comanda el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano alcanzó los 72 puntos con el triunfo 3 a 2 sobre Villarreal B y de esa manera se aseguró el objetivo principal de la temporada (además puede coronarse campeón de la categoría si le gana a Tenerife en la última jornada).

Pero lo que en cualquier otro equipo serían horas de felicidad, en el Pucelano son horas envueltas en la polémica. Es que los hinchas, a pesar del ascenso, decidieron no bajar la guardia con el estratega charrúa, con quien mantuvieron una serie de encontronazos a lo largo de la temporada.

En resumidas cuentas, Paulo Pezzolano recibió cánticos en su contra en algunos de los primeros partidos de la Liga 2 por el bajo rendimiento del Real Valladolid. Y para desquitarse de las críticas, en una conferencia de prensa en el Estadio José Zorrilla dijo que el club necesita “una afición competitiva”.

A partir de ahí, no hubo manera de recomponer la relación. A tal punto que en medio de la celebración por recuperar su cupo en el torneo principal de España, los simpatizantes volvieron a pedir la dimisión de Pezzolano. En ese marco, el uruguayo salió a hablar con los medios de comunicación.

Las palabras de Paulo Pezzolano tras las críticas de los hinchas en medio de los festejos por el ascenso

”Estoy orgulloso de ser uruguayo. En este club trabajan personas y hubo manipulación de la gente y de ustedes los medios. Esto no fue normal. El trato que hemos recibido este año no fue normal. Se habla sólo para destruir, conseguimos blindarnos y ascender”, expresó en conferencia de prensa Paulo Pezzolano.

En esa misma línea, añadió: “Los uruguayos tenemos rebeldía, o como se dice aquí, cojones. No nos rendimos. Estoy orgulloso por mí, por mi familia, porque no fue un año bueno, con tres hijos chicos, que no he podido llevar al estadio para que no escucharan lo que se decía”.

Ronaldo, el otro apuntado por los hinchas del Valladolid

Ronaldo Nazario es el dueño del Real Valladolid. En medio de los altibajos del equipo durante la temporada, trascendió el rumor que pretendía vender la institución. Tras el ascenso, el brasileño reconoció: ”Tengo tres ofertas en firme para vender el Real Valladolid”.

Del mismo modo, aclaró: ”Voy a tomarme unos días de descanso para pensar lo que hago. Hoy quiero disfrutar”.