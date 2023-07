Lionel Messi ya es parte del Inter Miami, en donde en esta primera etapa se lo ve feliz tanto a él como a su familia, y prácticamente no hay posibilidad alguna para que vuelva a lucir la camiseta del Fútbol Club Barcelona de manera profesional (todo tiende a que el conjunto de Florida será la última estación de su carrera). No obstante, todavía el argentino tiene una cuenta pendiente con el elenco culé.

Se trata de su partido homenaje en el Camp Nou del cual hizo referencia en más de una oportunidad Joan Laporta. Incluso, en un momento fue una de las cartas que utilizó para intentar convencer desde lo emocional y comercial al Campeón del Mundo para que regresara. Pero no alcanzó y quedó tan solo como una promesa para el futuro.

Al respecto, quien reavivó inesperadamente el tema fue Jorge Mas, propietario junto a David Beckham del Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos, al mencionar recientemente en una entrevista que se pondrán a disposición para colaborar en todo lo que puedan para que el agasajo a Lionel Messi en el FC Barcelona sea realidad.

“Allí se merece su correcto adiós y haré todo lo que esté a mi alcance para facilitarlo y ayudarlo a hacerlo porque se lo merece”, comentó el empresario estadounidense que, por las dudas, para no elevar falsas expectativas avisó: ”Eso no quiere decir que jugará en el Barcelona. No se irá cedido allí. Eso no va a suceder”.

En esa misma línea, Jorge Mas, en la conversación que mantuvo con el podcast ”Offside with Taylor Twellman”, remarcó un detalle del estadio blaugrana a tener en cuenta: ”Barcelona no jugará en el Camp Nou el próximo año y medio. Por lo que Lionel Messi podrá decir su adiós como debe ser cuando estén listas las obras del nuevo estadio”.