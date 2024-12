La comparación con Messi y Neymar con la que critican a Mbappé: “No es el salvador de Real Madrid”

La derrota del Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao se encuentra marcada por las críticas hacia la figura de Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a fallar un lanzamiento desde los 11 pasos y en un encuentro donde los errores en el equipo de Carlo Ancelotti terminaron de costar la victoria. Se compara al ex Paris Saint Germain con Lionel Andrés Messi y Neymar para explicar su duro momento de forma en la capital española.

Queda todavía mucho tiempo de competición, pero mentiríamos si no dijéramos que en territorio ibérico empieza a dudarse si realmente podremos ver al mejor Kylian Mbappé antes de que sea demasiado tarde. Cadena COPE, una de las principales radios del país, analiza su momento en el Real Madrid dejando en claro que hasta la fecha no puede emular lo hecho por Messi y Neymar en sus tiempos por Barcelona.

“Me estoy acordando que una vez que se lesionó Messi y apuntamos todos en el Barça: es el momento de Neymar. Me parece que era como que Neymar tenía que coger un poco las riendas del Barça en aquel momento. Y lo hizo. Y ahora que no estaba Vinicius, la gente decía que era el momento de Mbappé”, reflexiones del periodista Juanma Castaño a la hora de marcar lo que le falta al delantero francés para conseguir terminar con las críticas.

La ausencia de Vinicius de momento no ha sido tapada por el renacer de un futbolista esperado desde hace 7 años en el Santiago Bernabéu. Algo ocurre, no se sabe muy bien qué es y las críticas empiezan a subir cada vez más de tono: “Se dice que el Madrid tampoco ayudaba a Mbappé; es que Mbappé es un jugador de categoría y de sueldo para ayudar al Madrid. Él tiene que coger las riendas del Madrid. En el momento de crisis de juego que tiene el Real Madrid, no hay un Mbappé salvador que esté tirando del Real Madrid”.

Se pide a Mbappé emular lo hecho por Neymar en las noches donde faltaba Messi en Barcelona: IMAGO

Kylian Mbappé acumula hasta la fecha 10 goles y dos asistencias en un total de 19 partidos con un Real Madrid que de momento es segundo en la clasificación por LaLiga española. A solo unas semanas de terminar el 2024 y de luchar contra veremos si Botafogo en la final de la Intercontinental, la prensa española empieza a reclamarle cada vez más Alex goleador del Paris Saint Germain.

Ancelotti no niega el mal momento de Mbappé

El italiano ha defendido a capa y espada a su futbolista. Dejó en claro que este no se encuentra pasando un buen momento puertas adentro del Real Madrid y que necesita tiempo para mostrar su mejor versión. A la espera de saber si la entidad fichará o no nuevos jugadores en el mes de enero, más de uno cruza los dedos pensando en que Vinicius podrá llegar antes de la entrada del 2025.

Mbappé pidió perdón a los hinchas

“Mal resultado. Un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta…Asumo toda la responsabilidad por ello. Es un momento difícil, pero es el mejor para cambiar esta situación y mostrar quién soy”, acabó la noche un Mbappé que en sus redes sociales y tras el segundo penalti consecutivo fallado desde sus piernas, levantó la mano para disculpase con la casa blanca.

