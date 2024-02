Esta vez lo económico no fue un problema para que Kylian Mbappé y Real Madrid se encaminen hacia el acuerdo (incluso medios de España afirmaron este lunes 19 de febrero que ya está sellado). De hecho, aparentemente, el delantero habría resignado las pautas que le corresponden por sus derechos de imagen con tal de asegurar su arribo a la Casa Blanca.

Sin embargo, sí hubo una exigencia por su parte que a la institución merengue, en cierto punto, la incomoda. Tiene que ver con la insistencia del atacante galo por ocupar una de las tres plazas con las que la Selección de Francia (y todos los combinados participantes) contará para mayores de 23 años en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El propio Kylian Mbappé manifestó públicamente tras la final de la Supercopa de Francia vs. Toulouse que su idea es ir por la presea dorada en el certamen que se disputará entre el 24 de julio (el campeonato de fútbol iniciará dos días antes de la fecha estipulada para la inauguración que se llevará a cabo específicamente a lo largo del río Sena) y el 10 de agosto.

No obstante, sigue siendo una de las cuestiones que Fayza Lamari, madre y representante del jugador, quiere ajustar antes de hacer oficial el trato con el Real Madrid. Es que el compromiso ya está asumido con Thierry Henry, entrenador del seleccionado sub 23 de Francia, quien sigue atento cada paso de las conversaciones por el futuro de Kylian.

Por cierto, esta fue una de las cuestiones con las que el París Saint-Germain buscó retenerlo. En diciembre le anticiparon que le otorgarían la autorización para que esté en los Juegos Olímpicos, siempre en el hipotético caso de que firmara la extensión, algo que, tal como quedó puesto de manifiesto, no sucederá. Ahora resta convencer al conjunto de la capital española que, cabe recordar, no está obligado a ceder a sus futbolista para una competencia que no es parte del calendario FIFA.

¿Qué se perdería del Real Madrid Kylian Mbappé si participa de los Juegos Olímpicos?

Kylian Mbappé, de no presentar imponderables en su participación en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, a lo sumo se perdería los entrenamientos y partidos amistosos de la pretemporada, puesto que el certamen acaba el sábado 10 de agosto (los JJ.OO., en su totalidad, finalizan el 11) y la primera fecha de LaLiga comienza el viernes 16. Por lo que hasta podría debutar en el elenco de Carlo Ancelotti en el estreno por el campeonato de la primera división de España.

¿París 2024 dará una nueva versión de Kylian Mbappé vs. Lionel Messi?

Paralelamente a lo que está intentando Kylian Mbappé para participar de los Juegos Olímpicos con la Selección de Francia, Lionel Messi hace lo propio para estar con Argentina. En el caso de la Pulga, el Inter Miami no sería un problema, aunque se perdería los primeros 3 o 4 compromisos de la Leagues Cup (la MLS estará interrumpida durante París 2024). No obstante, la Copa América termina el 14 de julio, por lo que su presencia pareciera depender más de una cuestión física porque los permisos y las ganas están.