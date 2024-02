El Rayo Vallecano es uno de los clubes de España que más arraigo y representación tiene y siente con su barrio. Sin embargo, la falta de recursos y las falencias de su estadio, que ya tiene 70 años (aunque fue reinaugurado en 1976), provocó que los propietarios empiecen a plantearse concretamente la mudanza para dar con un espacio en el que puedan erigir una casa moderna, cómoda y, principalmente, rentable.

Algo similar a lo que sucedió con River (club con el que la institución madrileña forjó su hermandad al copiar el diseño de la camiseta tras un obsequio del Millonario en diciembre de 1952) en la última etapa de Rodolfo D’onofrio como presidente y en los primeros pasos de Jorge Brito al mando, cuando se tanteó la chance de mudarse del Monumental, idea que, ante la resistencia generalizada de los socios, terminó por declinarse hacia la opción de reformar el armazón del Antonio Vespucio Liberti (que por cierto se posicionó como el de más capacidad de Sudamérica).

Esta conclusión, que despertó el repudio de los aficionados del Rayo Vallecano y de los vecinos del barrio, va en dirección paralela a lo que sucede en España y en varios puntos de Europa. De hecho, sus vecinos Real Madrid y Atlético de Madrid ya actuaron al respecto. El Merengue rediseñó la estructura del Santiago Bernabéu y el Colchonero abandonó su querido Vicente Calderón -también ante la resistencia de la gente- para adaptarse a las exigencias financieras y, por consiguiente, deportivas de la era contemporánea.

La ecuación es muy simple y tanto Florentino Pérez como Miguel Ángel Marín (presidente del Real Madrid y dueño del Atlético de Madrid, respectivamente) lo entendieron a la perfección y marcaron el camino en el país ibérico (incluso al Barcelona no le quedó mayor remedio que lanzare a remodelar el Camp Nou para no quedarse atrás). Los ingresos del día del partido se ubican recién en la tercera posición en orden de importancia en la economía de los clubes.

El grueso procede de los derechos de televisación y de acuerdos comerciales, como los de ampliar la capacidad para alojar espectáculos de todo tipo. Por ejemplo, el Real Madrid firmó un acuerdo con una compañía norteamericana por 400 millones de euros anuales, que le permitirá al Santiago Bernabéu abrir sus puertas a eventos como la NFL, NBA, Copa Davis y conciertos, entre otros. Es decir, los partidos de fútbol del elenco comandado en el presente por Carlo Ancelotti serán un acontecimiento más entre los que se le dará lugar en el recinto del corazón de la capital.

Alertados de estas cuestiones y viendo que el Estadio de Vallecas está quedando obsoleto, entienden que deben buscar emparentarse, salvando las distancias, lo más posibles a las prácticas de los equipos más importantes de Madrid. Así ya lo dejó ver Raúl Martín Presa, propietario del Rayo Vallecano: “No es un campo moderno, es incómodo, hay malos accesos, no tiene aparcamiento para los jugadores y autoridades, no hay zona de almacenamiento. No hay zonas de hospitality o VIP. Al final el Rayo es un patrimonio de la ciudad y la región y se sentirían beneficiados por el turismo que atrae un estadio moderno”.

La Comunidad de Madrid presiona para que el Rayo Vallecano mude su estadio

En línea con lo que ya discute la directiva del Rayo Vallecano, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, confirmó que el Gobierno regional está en conversaciones con el club para buscar una nueva ubicación para su estadio.

El objetivo es que el Rayo tenga un estadio moderno y con mayor capacidad, ya que el actual Estadio de Vallecas, con capacidad apenas para 14.708 espectadores, se considera “insostenible”. En ese sentido, la Comunidad de Madrid está dispuesta a invertir en la construcción del nuevo estadio, aunque no descarta que se pueda ubicar un terreno que mantenga a la casa del equipo en cuestión en el distrito de Vallecas.

Las posibles ubicaciones para el nuevo estadio incluyen el Ensanche de Vallecas y Valdecarros, ambas zonas, a no más de 3 kilómetros de donde se localiza el campo actual.

Madrid apunta a ser la sede del deporte mundial en los próximos años

La capital española es la más interesada en lavar la imagen del Rayo Vallecano para que también haga su aporte a la Comunidad en su moción por ser el epicentro del deporte mundial en los próximos años. Parte de la idea con la reforma o mudanza del Estadio de Vallecas es la de acortar la disparidad tanto con el Real Madrid como con el Atlético de Madrid.

Es que con la relevancia de ambos, la cual trascendió el fútbol, la ciudad consiguió atraer a la NFL en 2025, al Gran Premio de España de Fórmula 1 para 2026, ya trabaja para ser la sede de la Final de la Copa Mundial del 2030 y peleará por albergar los Juegos Olímpicos del 2036.