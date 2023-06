El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta ha vuelto a cargar contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas. El cabecilla del equipo azulgrana dejó entrever que hubo un intento de soborno por parte del dirigente para que firmaran el acuerdo con CVC.

Han sido meses complicados para FC Barcelona por el ‘Caso Negreira’ y los problemas financieros del club. La entidad catalana se ve en aprietos por sus balances y podría enfrentar consecuencias por el presunto pago a los árbitros.

Ahora Joan Laporta ha salido a conectar ambos frentes, asegurando que LaLiga aprovechó el escándalo con los árbitros para cobrarse la negativa del club a firmar el acuerdo por los derechos televisivos.

En una entrevista con TV3, Laporta cargó contra LaLiga. “El ‘Caso Negreira’ lo ligo con que no hemos firmado con CVC, afortunadamente, porque hipotecaba al Barça por 50 años. Es un fondo que se ha quedado el 10,95% de los derechos de televisión de los clubs. No dejaba de ser un préstamo. No veíamos que fuera una operación que nos pudiera interesar“.

“Es una campaña contra el Barça. Hay que hacer autocrítica, pero era una cosa heredada. Tener asesoramiento arbitral no es ningún delito. El Barça nunca ha comprado un árbitro, más allá de que quizá no valoramos suficientemente lo que significaba que el hijo de un exárbitro nos diera un asesoramiento. Esto se ha salido de madre, porque hay una campaña orquestada para quedarse el Barça, para transformar al Barça en una SAD” añadió el presidente.

Laporta denunció un supuesto soborno

Laporta hizo una revelación de gran impacto, asegurando que LaLiga ofreció mayor flexibilidad con el Fair Play Financiero a cambio de su firma. “Se nos decía que si hacíamos esta operación, nos daría Fair Play, el 15%. Nos decía que si no firmábamos no podríamos fichar o nos lo pondrían más difícil. Esto está en los juzgados. Dijimos que no y nos pusieron la cruz. Llegas a la conclusión de que Catalunya puede estar dentro del estado, pero aun así, algunos no pueden digerir los elementos que definen nuestra catalanidad“.