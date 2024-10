La lesión de Dani Carvajal fue un golpe durísimo para la planificación de Carlo Ancelotti. Es que el lateral derecho, el último sábado ante el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha. Por tal accidente, quedó desafectado por el resto de la temporada (incluso, especialistas señalan que necesitará un año de rehabilitación).

Y más allá de lo que significa a nivel humano perder a un futbolista por esta cuestión, la ausencia confirmada del español de 32 años por el resto del curso caló hondo en el Real Madrid también en el plano deportivo. Resulta que el entrenador italiano tiene solo un reemplazante natural en ese puesto que es Lucas Vázquez. Y para buscar otra opción, recién podrá hacerlo en el mercado de pases que abrirá en tres meses (podría incorporar ahora un agente libre, pero no hay alternativas que seduzcan a la Casa Blanca).

En ese escenario, Carlo Ancelotti tiene un plan b que podría convertirse en la elección principal. Por la Ciudad Deportiva de Valdebebas ya empezó a circular la posibilidad de que en el regreso de la fecha FIFA, Federico Valverde empiece a ensayar como lateral por derecha. Eso significaría retroceder unos metros en su posición en el terreno de juego y dejar el mediocampo para alguno de sus compañeros.

No obstante, la medular también se encuentra diezmada con las bajas de Brahim Díaz y Dani Ceballos (que fue incluido en la nómina de citados para el encuentro con Villarreal, pero que todavía no está 100 por ciento recuperado de su esguince). En ese caso, Ancelotti debería arreglarse con Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelién Tchouaméni, Luka Modric y Arda Guler.

Federico Valverde podría ser el reemplazante de Dani Carvajal.

La vuelta de Dani Carvajal se prolongaría más de lo pronosticado en un principio

La rotura de ligamentos, por lo general, demanda entre 6 y 7 meses de rehabilitación. Pero el caso de Dani Carvajal, además, añade la ruptura del tendón poplíteo, panorama que, conforme a los especialistas, agrava la situación. Así lo comentó Pablo Gelber, fundador y presidente del Comité de Lesiones Laterales de la Rodilla en la Sociedad Europea de Rodilla, en conversación con Marca.

”Yo no hablaría de menos de 12 meses de recuperación”, remarcó. Además, según su experiencia, considera que Carvajal ya no podrá alcanzar el mismo nivel que ostentaba antes de la lesión: ”Otro tema es el retorno al mismo nivel deportivo, lo cual hablando con fríos números, no es mayor del 50 o 60%”.

Real Madrid ya tiene identificado al lateral derecho que irá a buscar en el mercado de pases

Real Madrid ya tenía definido ir por Alexander Arnold. Pero ahora con la baja de Dani Carvajal el interés de la Casa Blanca sobre el inglés se potenció. De modo tal, que por estas horas la comisión directiva a cargo de Florentino Pérez discute si va por el futbolista en el mercado de enero, con lo cual debería negociar con el Liverpool (la cláusula de rescisión es de 70 millones de euros), o si especula que no renueve con la institución de Anfield para que arribe como agente libre a mediados del 2025.