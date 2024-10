La abogada de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, volvió a hablar sobre el caso que tiene en vilo a toda Francia y, también, al Real Madrid. Para algún desprevenido, medios de comunicación de Suecia reportaron que una mujer denunció que fue violada en el mismo hotel en Estocolmo y en el mismo periodo que se produjo la estancia del atacante merengue.

Al respecto, en esta ocasión, Canu-Bernard participó en el informativo de TF1 y a las horas acudió a un programa de BFMTV. En ambos contactos con la prensa del país galo remarcó que su cliente no tiene nada que ver con la presunta violación y que, de momento, el vínculo que se hace del futbolista con la denuncia corresponde solo a ciertos medios de comunicación.

“Está muy tranquilo porque sabe lo que no ha hecho. Está siguiendo esta embestida desde la distancia, aunque está algo protegido de ella”, contestó la letrada, que enseguida admitió que esta situación lo está perjudicando:”Seguro que le afecta. Tiene 25 años. Una acusación así, aunque no sepamos si va dirigida contra él, los medios de comunicación no dudarán en decir que va dirigida contra él. A partir de ahí, es ciertamente complicado vivir con ello, aunque no esté en su cabeza. Espero que consiga marcar tantos goles como sea posible en el próximo partido”.

Por otro lado, Marie-Alix Canu-Bernard se refirió al protocolo que aplica el entorno de Kylian Mbappé para escudarlo: “La burbuja está ahí para protegerle de los riesgos inherentes a su fama. Estamos hablando de un joven de 25 años, puede que tenga una madurez y una fortaleza mental extraordinaria -y siento la mayor admiración por ello-, pero ¿se imaginan el frenesí mediático y el tipo de efusión totalmente perjudicial para su honor?”.

La imagen que dejó registro del paso de Kylian Mbappé por Estocolmo.

Por otro lado, la abogada subrayó que Mbappé sostiene que no hizo nada malo en su visita a Estocolmo: “Dice muy claramente: ‘No tengo nada que reprocharme’. Vive de una manera diferente a la nuestra, obviamente. Tiene un cordón sanitario a su alrededor, una especie de burbuja. Está en un contexto en el que no se le permite correr riesgos. Está muy expuesto, su círculo cercano lo sabe y él lo sabe. Como puedes imaginar, todo está preparado para que no se produzca este tipo de situación”.

Las cámaras del hotel, clave para disipar las acusaciones a Kylian Mbappé

Marie-Alix Canu-Bernard apuntó que, para despejar dudas, se puede acudir al historial de las cámaras del hotel: “Pues mejor. Como no pasó nada -y si de verdad se trata de él porque había varios en Estocolmo- y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, es mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles, podemos saber exactamente lo que pasó o lo que no pasó”.

Kylian Mbappé podría cortar con su cronograma en el Real Madrid para declarar ante la justicia su versión de su estancia en el hotel implicado en el caso

Kylian Mbappé, de ser necesario para terminar con el caso, se presentaría a declarar ante la justicia sueca. De esta manera, debería interrumpir, por lo menos, por unas horas su cronograma con el Real Madrid. “En algún momento, si este frenesí mediático y estas acusaciones apenas veladas persisten y no se arroja luz rápidamente, sin duda será escuchado por los servicios de investigación”, dijo su abogada.