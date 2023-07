El mercado se complica para Barcelona. La realidad del Fair Play Financiero complica cualquier inscripción de jugador, incluso la de Ilkay Gündogan, reciente fichaje. Además, Xavi Hernández pide por otros refuerzos. Por lo tanto, la directiva se ve obligada a buscarle salida a ciertos jugadores.

Hay nombres confirmados de los que el Barça quiere desprenderse. Éric García es uno de ellos, quien perdió mucho terreno en la consideración de Xavi. Además, con la llegada de Íñigo Martínez, tiene la puerta de salida abierta y le buscan nuevo club.

El mismo caso corre un futbolista que no estuvo la última temporada en el primer equipo, pero sí pertenece a los Culés. Y es Clément Lenglet, quien no pudo arreglar su continuidad en Tottenham y deberá presentarse a la pretemporada con Barcelona. Buscan que esto no ocurra así, ya que no lo tendrán en cuenta, y lo quieren ubicar en otro destino.

Barcelona le ofrece defensores a Juventus

Los nombres de Éric García y Clément Lenglet fueron los que ofreció Barcelona a Juventus en las últimas semanas, según reporta el periodista Rudy Galetti. La Vecchia Signora está en la búsqueda de zagueros centrales y el conjunto catalán le da estas dos opciones como posibilidad.

Las directivas de ambos equipos guardan una buena relación y Juventus podría considerar alguno de estos dos nombres de cara a una temporada en donde buscará mejorar su imagen. La prioridad, eso sí, para el conjunto de Turín pasa por el nombre de Aymeric Laporte, aunque hay otros nombres en agenda, según el citado periodista. Aún así, no descartó a ninguno de los defensores que ofreció el Barça.