La salida de Ousmane Dembélé de FC Barcelona fue una de las grandes novelas de este mercado de pases. El francés decidió abandonar el equipo cuando parecía que la relación entre partes había mejorado notablemente. Ahora el jugador ha salido a hablar de su elección.

Luego de años de idas y vueltas, Ousmane Dembélé ha salido de FC Barcelona. Paris Saint-Germain (PSG) pagó la cláusula de rescisión del futbolista y este accedió a mudarse a la capital francesa, pese a que las tensiones con el club catalán parecían haberse calmado.

Ahora, desde la concentración de la Selección de Francia, el extremo ha concedido una entrevista a Téléfoot en la que habló de su decisión en el último mercado de pases. Sus palabras no cayeron del todo bien en el entorno del equipo azulgrana.

¿Dardo de Dembélé a Barcelona?

El francés explicó cómo se gestó su traspaso. “Hablé con el entrenador y el presidente Al-Khelaïfi. Ellos me contaron el proyecto y volver a jugar a Francia también me hacía ilusión. Todo está bien en el PSG, tenemos un gran entrenador y el discurso del presi me gustó“.

Dembélé fue cuestionado por el equipo que mayores enseñanzas le ha dado. Para sorpresa de los culés, eligió la Selección de Francia. “Es el equipo en el que más he aprendido. El colectivo es muy bueno. Todas las posiciones están dobladas con jugadores de calidad que juegan en los mejores equipos del mundo. Hay mucha competencia, pero eso es bueno para el equipo y presiona para que todos demos el máximo“.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli), Nico (Porto) y Ez Abde (Real Betis). Por su parte, Ansu Fati (Brighton), Clément Lenglet (Aston Villa), Éric García (Girona), Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Barcelona?

Barcelona viene de ganar ante Osasuna por la cuarta fecha de LaLiga de España. Ahora, juega por la quinta jornada, ante Real Betis, el sábado 16 de septiembre como local.