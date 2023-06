La situación económica complica a FC Barcelona y Joan Laporta no oculta los problemas para los fichajes en este mercado. Xavi Hernández clama por un reemplazo para Sergio Busquets, pero el presidente del club descartó tres nombres.

Laporta habló de todo en una entrevista con Esporte3, pero lo que más ruido hizo son las complicaciones para encontrarle un reemplazante a Busquets. Xavi supo declarar tiempo atrás que una de sus prioridades es tener a un jugador en esa posición. Sin embargo, las opciones principales que se apuntaron en el mercado son imposibles a nivel financiero debido a los problemas con el límite salarial.

Xavi pidió por Martín Zubimendi (Real Sociedad) y hasta llegó a hablar de Joshua Kimmich (Bayern Múnich). Mientras que en las últimas horas, se hizo fuerza por Marcelo Brozovic (Inter). Ninguno de los tres llegará al club, según reveló Laporta.

“(Sobre Zubimendi y Kimmich) Son operaciones que por lo que representa económicamente no nos la planteamos. ¿Brozovic? Es más asequible pero tiene una oferta de Arabia con la que no podemos competir“, aseguró el mandatario del Barça.

El croata ya tiene un acuerdo para firmar con Al Nassr por las próximas tres temporadas. Por Zubimendi pidieron una cifra de 60 millones de euros desde Real Sociedad, mientras que en Bayern Múnich descartaron cualquier chance de que Kimmich salga en este mercado.

Otras declaraciones de Joan Laporta

Lionel Messi: “Quería volver al Barça. Había tenido un periodo duro en París. Con mucha presión. Él no la quería tener y aquí seguramente también la tendría. Le dijo que lo entendía y los culés también. El Barça siempre será su casa. Espero que le vaya bien en Miami. Ya le comenté que estamos trabajando en un súper homenaje“.

¿Fuera de la Champions League?: “He tenido reuniones personales con Ceferin. Se quería aprovechar el Caso Negreira para decir que la UEFA nos quería vetar a la Champions. Le expliqué todo a Ceferin y lo entendió. No nos pueden condenar antes de ser juzgados. No tenemos noticias de que no nos dejen competir. No sería justo“.

Llegada de Gündogan: “Ha preferido venir a un gran club que tiene prestigio a al dinero del City. Le hicieron una oferta de más dinero, pero se ha trabajado muy bien. Desde Mateu a Xavi pasando por mí. En el final de su carrera deportiva, este reto es muy importante para él“.

El caso Negreira: “Es una campaña de desprestigio sin precedentes contra el Barça. Es injusta. No hay corrupción arbitral. Se intenta dominar el Barça desde ciertas instituciones. El entorno de la liga, fondos que no onsiguieron que el club se vinculara con ellos. Algunos que no consiguieron las obras del Camp Nou. Somos los primeros interesados en que se investiguen los hechos“.

Jugadores intransferibles: “Teníamos una oferta por De Jong de 100 millones y creo que hicimos bien en no aceptarla. Hay jugadores que son fundamentales en que este equipo competitivo que tenemos siga progresando. Nos han llegado ofertas por Pedri, Ansu, Christensen, De Jong, Araujo. Pensamos que tiene que seguir porque tienen presente y futuro“.