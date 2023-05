A Barcelona le surge un problema mayúsculo y de forma totalmente inesperada. En marzo pasado, el presidente Joan Laporta anunció su intención de renovar el contrato de Xavi Hernández. Sin embargo, las primeras conversaciones no son alentadoras y complican lo que podría ser la continuidad del entrenador.

Se vienen semanas complicadas para el Barça en cuanto a su futuro, ya que se aproxima el mercado y el gran objetivo son los fichajes de algunas figuras, como por ejemplo, Lionel Messi. Sin embargo, ahora les surge el problema de la renovación de Xavi, quien pide un esfuerzo económico del club para poder asegurar su continuidad por más tiempo.

La intención de Laporta es que Xavi continúe como entrenador de Barcelona hasta el final de su mandato, es decir, hasta 2026. Pero la idea de Hernández es aumento de sueldo considerable, algo que no estaba en los planes del club catalán. Esto no es un detalle menor, teniendo en cuenta las dificultades financieras que afrontan en el Camp Nou.

Según el diario Marca, Xavi no pide una cantidad exagerada, como la que percibe Diego Simeone, Pep Guardiola o Jürgen Klopp (son los tres entrenadores mejores pagados del mundo). Actualmente, percibe un salario cercano a los 4 millones de euros por temporada y habría pedido cerca del doble. El Cholo, por ejemplo, cobra al año 33 millones de euros.

El aspecto económico será clave en las negociaciones. El entrenador viene de ganar LaLiga de España y espera un gesto de compensación del Barça por su trabajo. Su contrato expira en junio de 2024, por lo que el club tiene tiempo suficiente para negociar, pero Laporta quiere asegurar su continuidad para cumplir con su palabra.

¿Qué dijo Xavi sobre las negociaciones por su renovación?

En la rueda de prensa previa al partido ante Real Sociedad de este sábado, Xavi fue consultado sobre la renovación de su contrato y trató de desdramatizar la situación. “No será un problema. No es la prioridad ni mi renovación ni de la del staff, es ganar partidos y títulos. He leído que hay discrepancias. Pero no seré un problema para el Barça“, respondió.