Real Madrid le ofrece un premio tras la decepción con el Balón de Oro y Vinicius no responde: ¿Se irá a Arabia?

La casa blanca cierra página con el Balón de Oro. Hay premio para un Vinicius que todavía no responde y la sombra de Arabia Saudita en el aire.

Real Madrid arropará más que nunca a Vinicius. El episodio vivido en el Balón de Oro no saca de sus cabales a una entidad que ahora mismo prepara premios de peso para su estrella. Se piensa a largo plazo y eso sí, con todavía el jugador no dando una respuesta concreta alrededor del tema. La sombra de Arabia Saudita sigue presente alrededor de un nuevo contrato vital para todas las partes.

El conjunto merengue quiere renovar a Vinicius. El diario Relevo en Madrid afirma que desde hace un par de meses empezaron los contactos entre ambas entidades de cara a prolongar el vínculo contractual del brasileño en la casa blanca. Uno que termina ahora mismo en el verano del 2027 y que de momento el 7 de Carlo Ancelotti no responde con un rotundo sí. Se mantiene en el portal informativo que no hay prisas por parte del crack brasileño y que el interés de la Saudí Pro League continúa más que vivo.

“Quiero estar aquí para siempre y hacer muchas cosas por este club que me ha dado todo”, declaraba el propio Vinicius hace una semana y luego de reventar el segundo tiempo del Real Madrid vs. Borussia Dortmund. Es la clave por la cual hay calma en el Santiago Bernabéu, así como por todo el operativo para convertir al jugador en la cara del club pese a la llegada de Kylian Mbappé. No generar una brecha económica en el contrato de ambos delanteros también es vital para el equipo de la capital española.

¿Dónde entra Arabia Saudita en esta ecuación? No olvidemos que la Saudí Pro League habría acercado a Vinicius una oferta por cerca de 1000 millones de euros a modo de sueldo y por cinco años de servicio. Todo ello para convertirlo en la gran estrella del torneo y en un embajador concreto del Mundial 2034. Relevo habla de un Real Madrid que no teme de momento y que se amarra a la cláusula de rescisión del jugador para abrirle las puertas. Nadie quiere que Vinicius deje el Bernabéu puertas adentro del club.

En Madrid esperan que Arabia vuelva a la carga por Vinicius en el 2025: IMAGO

Real Madrid quiere premiar a Vinicius. El Balón de Oro es la frutilla del postre para tomar una decisión más allá de la gala donde Rodri se quedó con el premio. El brasileño fue MVP de la Champions pasada. Es la gran cara comercial y deportiva del club desde la marcha de Karim Benzema. Pero por encima de todo, su jugador más decisivo sobre el césped. Arabia sigue pendiente, el jugador avisó que volverá a intentar ganar todo y por ello un divorcio rumbo a Riad tendría poco o ningún sentido. Se habla de una Saudí Pro League que volverá a intentarlo en el 2025.

¿Cuánto cobra Vinicius ahora mismo en Real Madrid?

La casa blanca no hace públicos los contratos de sus jugadores. Solo se sabe que hay un total de 272 millones de euros brutos dedicados a los salarios del primer equipo cada 12 meses. Algunos portales en España hablan de un Vinicius cuyo sueldo debería oscilar entre los 7 y los 9 millones de euros brutos anuales. No hay demasiada diferencia con Mbappé en lo que se percibe cada mes o año, más sí en caso de que tomemos en cuanta la prima de fichaje del galo y que se encuentra tasada en más de 100 millones de euros repartidos en 5 temporadas.

Jugadores que termina contrato en Real Madrid

La casa blanca tiene todavía varias carpetas abiertas de cara a un 1 de enero del 2025 donde algunos jugadores serán agentes libres. Destacan los casos de Luka Modric, Lucas Vázquez, Ferland Mendy (se habla de una renovación ya pactada) y Jesús Vallejo. En el 2026 se prevé el mismo escenario para Antonio Rudiger, Thibaut Courtois, David Alaba y Dan Carvajal. Hay trabajo por delante.

