En España critican a Vinicius al comparar su actitud con lo que hacían Messi o Cristiano Ronaldo en las galas del Balón de Oro

Real Madrid fue el gran tema de conversación de ayer en la previa de la entrega del Balón de Oro. Muchas reacciones se acumulan por estas horas alrededor de la medida tomada por el club de no ir a París y al entender que Vinicius no sería el vencedor. Hay voces a favor y en contra del tema, incluidas esas que comparan lo ocurrido con el mayor punto de ebullición de la era Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

¿Por qué no fue Real Madrid? Oficialmente y hasta este momento no hay declaraciones de la entidad. Se aboga por un lado al hecho de que desde el club blanco no quisieron hacer parte de un ‘circo’ para darle más caché al premio y que nadie de France Football les comunicó si finalmente Vinicius se quedaría con el premio. Del otro lado del tablero, una teoría que apunta a la guerra que se tiene con Aleksander Ceferin por la Superliga y a un castigo por la lucha con UEFA. A la espera de que hablen voces oficiales, que cada uno saque sus conclusiones.

La prensa reacciona en esta mañana donde Rodri es el nuevo Balón de Oro. Hay quienes defienden la postura de Real Madrid al entender que la gala se trató de un ‘robo’ histórico, así como quienes creen que la casa blanca se equivocó de manera tajante en no acudir a una fecha para la historia del fútbol español. En Barcelona medios como Mundo Deportivo recuerdan que Messi fue a más de una edición para aplaudir a un CR7 ganador: “El crack argentino acudió seis veces a la gala del trofeo de France Football (2007, 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) pese a saber que no ganaba el máximo galardón”.

Las portadas de la prensa también han dicho presente. En muchos portales se recuerda igualmente como desde el 2010 hasta el 2012 el propio Cristiano Ronaldo acudió a las galas del premio para ver a Messi levantarlo. El País rememora dichos tiempos dejando en claro que estábamos en plena época de batallas entre Barcelona de Guardiola vs. Real Madrid de José Mourinho. Afirman que ni el actual conjunto blanco ni Vinicius ganan con la postura mostrada anoche. Medios como COPE contaban anoche que bajar una delegación del viaje por los motivos filtrados jamás fue una posibilidad en esos años de polémicas y dardos de todo tipo.

La prensa española cuestiona la actitud de Vinicius y realza la deportividad de la lucha Messi vs. CR7: TW

“Feo plantón del Madrid, que se negó a viajar al saber que no ganaba Vinicius…El Madrid se llevó dos premios y se negó a viajar tras filtrarse la victoria de Rodri…Noche en la que el Madrid ensució su nombre”, dictan las portadas de medios como MARCA, Mundo Deportivo o Sport. No son pocos los medios que realzan como tanto Leo como CR7 acudiesen en tantos años para salir en la foto del perdedor y ante la mirada del mundo. Es cierto que no fueron a algunas, pero al tratarse de una jornada donde el conjunto blanco vería a Carlo Ancelotti como Kylian Mbappé quedarse con un galardón, se esperaba otro trato a la gala.

Vinicius y Real Madrid vuelven a Valencia

Tras todo lo comentado y a la espera de nuevos acontecimientos, los hombres de Carlo Ancelotti vuelven hoy al trabajo para jugar en Mestalla . Un feudo donde hace un par de años estallaron una serie de ataques racistas contra Vinicius que dieron la vuelta al mundo. No se espera ni mucho menos por un recibimiento amable para los blancos. Los chés son colistas y Real Madrid no puede perder más puntos en su lucha con Barcelona.

¿Cuántos Balones de Oro tiene Real Madrid?

En total son 12. Real Madrid iguala con Barcelona en cuanto a los máximos ganadores en la historia del premio. Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959), Raymond Kopa (1958), Luís Figo (2000) Ronaldo Nazario (2002), Fabio Cannavaro (2006), Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016 y 2017) Luka Modric (2018) y Karim Benzema (2022), los causantes de esto.

