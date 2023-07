Hasta que llegue o no Kylian Mbappé hay un nombre de moda en Real Madrid y no es otro que Jude Bellingham. El crack de 20 años empieza una nueva etapa en LaLiga tras triunfar por la Bundesliga en una campaña donde pagó el precio a los esfuerzos realizados en Borussia Dortmund. La rodilla del inglés, tema aparte y con muchas informaciones de por medio. ¿Qué ocurre?

Ayer llegaba la primera doble jornada de entrenamiento en una ciudad deportiva de Valdebebas donde solo restan por sumarse a trabajos los internacionales. ¿La noticia? La ausencia de un Jude Bellingham que no aparecía en ninguna de dichas prácticas mientras comenzaban las informaciones alrededor de una rodilla que terminó en algodones la última campaña.

El inglés arrastra problemas. Relevo indica que en Real Madrid no desconocían las molestias de Bellingham al finalizar su último año por Borussia Dortmund. Recordemos que el inglés no pudo hacer parte del once que perdería el certamen en la última fecha ante Augsburgo. ¿Hay que preocuparse? De momento no pese al desgaste de una campaña 2022/2023 donde igualmente Jude dijo presente en Qatar 2022.

Calma y calma

“Estoy listo para jugar, la rodilla está en perfecto estado”, declaraba el propio Bellingham a MARCA horas atrás para esclarecer una situación que por supuesto fue vista en primera persona por los servicios médicos del Real Madrid hace dos días en el inicio de la pretemporada. Si nada se tuerce, debuta ante AC Milan el próximo 23 de julio en Estados Unidos.

Relevo indica que los Merengues tienen un plan específico para el inglés, para su rodilla y para evitar que se repitan las molestias de los últimos meses. La única prisa pasa por que no se pierda una parte de la campaña clave para aguantar la exigencia hasta el mes de mayo. Bellingham no está lesionado, si con molestias y tras un fichaje que supera los 100 millones de euros, llega para liderar la medular de Real Madrid.