El nombre de Endrick Felipe Moreira de Sousa viene siendo noticia desde hace meses. El joven delantero del Palmeiras, rompedor de récords en un equipo que viene cambiando la historia de torneos del calibre de la Copa Libertadores, se prepara para poner rumbo al Real Madrid en doce meses mientras desvela los motivos que le llevaron a elegir al conjunto Merengue y no a un Barcelona que también estaba interesado en sus servicios.

Hasta el propio Xavi reconoció en su momento el deseo por contar con el punta de 16 años. Madrid se impuso y varios meses después el anuncio oficial, Endrick charla en MARCA sobre su historia relacionada con el gigante blanco de la capital española. Atentos al nombre que iban a ponerle sus padres y que será noticia en argentina.

“El Real Madrid es un equipo que me encanta. El equipo que crecí viendo jugar…Mi nombre no iba a ser Endrick, iba a ser Di Stéfano, que era un jugador del Real Madrid…Entonces como vi a mis ídolos jugar allí, como vi la historia del Real Madrid, me interesé aún más. Me interesé por el club más grande de Europa. Entonces vi como un reto para mí intentar jugar en el Madrid, que era el equipo que siempre quise”, aseguraba Endrick antes de ser preguntando por el interés del conjunto culé.

Por qué Madrid y no FCB

¿Nunca hubo posibilidades?: “A mí nada me importaba más que el Real Madrid. Entonces, para ser honesto, siempre que salía algún equipo yo preguntaba: ‘¿Qué pasa con el Real Madrid?’ ‘¿Iré allí?’ ‘¿Tendré la oportunidad de elegir al Real Madrid?’. Solo quise ir al Real Madrid en todo momento. Solo quería saber si estaban interesados en mí”.

“Para mí, el precio no importaba. En absoluto. Solo quería cumplir el sueño de mi infancia. Cumplir el sueño de mi padre, el de mi vida y el de mi familia. Jugar en el club más grande de Europa y en el equipo en el que estuvo mi ídolo, Cristiano Ronaldo”, finalizaba el nuevo delantero de Real Madrid y el primer fichaje de la temporada 2023/2024.