Real Madrid sería el único de los interesados que no tomó contacto con PSG por Kylian Mbappé

Van cayendo los aspirantes a quedarse con Kylian Mbappé. Primero, Erik ten Hag dio a entender que el Manchester United no está pensando en el francés. Y segundo, el Al Hilal, cuya directiva viajó especialmente a París para conversar con el entorno del jugador y, de esa manera, presentarle personalmente la propuesta de 200 millones de euros por la temporada 2023/2024, recibió un no como respuesta.

Mientras tanto el Real Madrid espera agazapado. Sabe que, a pesar de que en la órbita se mantienen a flote equipos como Tottenham, Chelsea y Liverpool, sigue siendo el destino que prefiere el atacante de 24 años en caso de que el París Saint-Germain no le deje cumplir con su contrato, el cual caduca a fines de junio del 2024.

Al respecto, Marca asegura que la Casa Blanca no se comunicó con el PSG por Kylian Mbappé en lo que va del mercado de pases del verano europeo. La estrategia no cambió. Piensan esperar a que él solo resuelva su situación. Una vez que esté liberado, si los llama, le atenderán el teléfono con todo gusto, pero por lo pronto no habrá comunicación.

Por otro lado, Nasser Al Khelaifi se encontraría en la disyuntiva de querer acabar con el asunto cuanto antes, pero a la vez de priorizar cualquier otra propuesta que no sea la del Real Madrid. De hecho, hasta trascendió que ya habían aceptado la oferta del Al Hilal y hasta estaban dispuestos a aceptar menos cantidad de los 300 millones que salieron a la luz.

No obstante, parece que todos los caminos del protagonista en cuestión, inevitablemente y de una vez por todas, conducen a la institución de la capital de España.