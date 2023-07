“No se va a ir gratis. Debe decidir en una o dos semanas como máximo”, es la frase más contundente que se haya escuchado en las últimas horas por París. Nasser Al-Khelaifi marcó terreno ante Kylian Mbappé y un futuro que se encuentra a 15 días de ser decidido puertas adentro del PSG. ¿Cómo reacciona Real Madrid ante los hechos de este miércoles? Esto se cuenta en la prensa española.

Para nadie es un secreto que el conjunto Merengue espera por el crack de Le Bleu. Desde hace más de cinco años que la directiva comandada por Florentino Pérez puja en la sombra y a vista de todos por un jugador llamado a ser el gran líder de un proyecto postpuesto por sus decisiones. Las últimas horas dejan grandes conclusiones.

A lo largo de los próximos 15 días Mbappé tendrá que decidir bajo las palabras del CEO del PSG entre quedarse por el Parque de Los Príncipes renovando su contrato o ponerse en el mercado de fichajes. Las primas por montos cercanos a los 70 millones de euros que el club le debe, igual de altas a las consecuencias que estas pueden tener en la económica de una entidad donde el nuevo Fair Play Financiero de la UEFA asusta a más de uno. Hay que tomar decisiones, incluido un Real Madrid que así reacciona ante el tema.

Mucho dinero en juego

Diario AS indica que por el conjunto Merengue entienden que la única forma para quedarse con el delantero pasa ahora mismo por satisfacer a todas las partes del tablero. En dicha ecuación aparecerían pagos por 200 millones de euros al PSG e igualmente el de esa prima de fidelidad por otros 70 que tiene a Mbappé declarando que quiere quedarse en el club para salir gratis en el 2024.

Real Madrid, donde recordemos que entre los fichajes de Endrick (2024), Joselu, Jude Bellingham, Fran García y Brahim Díaz ya se han desembolsado más de 160 millones de euros, filtran al AS que no harán ofertas formales de momento. Tampoco se tiene en los planes acceder al juego del PSG hasta que este no diga cuanto cuesta el jugador. En 2021 recordemos, se ofrecieron 200 millones en una propuesta que Nasser Al-Khelaifi nunca llegó a contestar.

A la espera de Kylian

¿Cómo queda Mbappé tras las palabras del CEO del PSG? Por Francia RMC Sport habla de comunicados que llegarán más pronto que tarde, así como de un Real Madrid que no se moverá tampoco con el jugador hasta que se cumplan los 15 días marcados por Al-Khelaifi. Se espera un gesto de Kylian y el final de frases que han salido de su boca como: “Voy a seguir en el PSG la próxima temporada”.

Relevo indica que de momento nada cambia en el conjunto Merengue, donde esperan por nuevas palabras de Mbappé y PSG de cara a moverse de manera oficial. Habrá mil informaciones más sobre el tema, pero lo único claro ahora mismo es que Kylian tiene hasta el 20 de julio del 2023 para decidir sobre un futuro que una vez más, se debate entre Madrid y París.