¿Dónde jugará Kylian Mbappé? Supone la gran duda de este mercado de fichajes de verano en Europa y donde buena parte de los ojos se encuentran puestos en el delantero del PSG. Real Madrid espera mientras 150 millones de euros marcarán buena parte de lo que ocurra con un futbolista que 12 meses después de su renovación, vuelve a ‘ponerse’ en el mercado.

La decisión del atacante de Le Bleus por no prolongar su vínculo laboral con París Saint Germain hasta el verano de 2025 abre nuevamente la puerta a especulaciones y rumores de todo tipo. La prensa gala ha seguido de cerca una serie de reuniones entre su madre con la directiva de un club donde se vienen cambios de peso y donde la marcha de Lionel Messi también ya es una realidad.

Por el Parque de los Príncipes no se quieren más novelas en este sentido y si bien el deseo por renovar en papel sigue más que vigente, existen diversas cuestiones a tener en cuenta. Hay mucho dinero en juego para Mbappé, para PSG y para un Real Madrid donde medios como AS o MARCA hablan de imposibles hasta que Kylian esclarezca con el club que ostenta sus servicios si quiere o no seguir por París.

150 millones que marcarán todo

Para entender esta historia tenemos que devolvernos a mayo del 2022, fecha donde Mbappé firmaba la renovación más alta en la historia de este deporte y donde pactaba con Qatar una prolongación de contrato que puede acercarse a montos que rozan los 600 millones de euros entre todas las variables del contrato. Las primas de fidelidad acordadas con Doha son ahora mismo el gran tema de conversación que tiene bloqueado el futuro del crack galo.

AS indica que Mbappé no quiere dejar PSG en esta temporada, seguramente sí en el 2024 y todo con los montos que se prometieron cuando rechazó a Real Madrid. Los 72 millones de euros de su salario en estos próximos meses, más la prima que le corresponde por otros 80 tras no haber dejado la Ligue 1 antes del 30 de junio suponen el principal oponente a que se resuelva una novela que otra vez más marcará el verano.

Real Madrid no moverá ficha (de manera oficial) hasta que Mbappé solucione su situación en París y no le podrá pagar nada cercano a lo que recibe hoy en Francia. AS apunta que dicha prima de fidelidad por 80 millones de euros es igualmente lo que invita a PSG a no cerrar su marcha en este mercado de cara a no verle marchar gratis en el verano del 2024. Kylian y los 150 ‘kilos’ pactados en mayo del año pasado, el gran obstáculo para saber si usa o no la camiseta blanca en los próximos meses.