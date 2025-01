¿Se va Florentino Pérez? Real Madrid convocará elecciones

Real Madrid lo hizo oficial: se vienen elecciones. La entidad presidida por Florentino Pérez anunció que se vendrán jornadas de democracia entre los socios para escoger al nuevo mandamás del club de LaLiga. Estas son algunas de las claves de lo que viene por delante, los posibles candidatos como ítems para presentarse e igualmente, la respuesta a la pregunta que queda en el aire. ¿Se va o se queda Florentino Pérez?

“El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca a la Junta Directiva del club el día 7 de enero de 2025, a las 17:30 h, con el objeto de iniciar el proceso de elecciones a presidente y Junta Directiva para los próximos cuatro años”, indicaba el club en tanto su página web como redes sociales alrededor de lo que se viene en un conjunto blanco donde en el 2021 se realizaron las últimas grandes jornadas en este sentido con un proceso que apenas duró 13 días.

¿Cuáles son los requisitos para presentarse? Hay varios en el aire, pero todo podría resumirse en tener 20 años de antigüedad en el club, mantenerse al corriente de las cuotas sociales, no ser un jugador, DT, político en activo y por supuesto no contar con ninguna sanción en la entidad. Hasta aquí areciera que ‘cualquiera’ puede hacerlo, pero la realidad es que se necesita igualmente por un aval económico de varios millones de euros que no todos pueden conseguir ahora mismo en España.

La siguiente pregunta es obvia, ¿Quién puede ser rival de Florentino Pérez ahora mismo? La realidad es que salvo giro de 180 grados, no se espera que el mandamás blanco tenga grandes opositores en una elección donde hay varias aristas por resolver en cuanto al futuro de la entidad. Es justamente la posibilidad de dejar de ser un club de socios lo que más puede justificar a corto plazo que Florentino Pérez siga en los despechos de Valdebebas.

El periodista y amigo del directivo de Real Madrid, Joaquín Maroto, no duda que quedan todavía varios años con el que para muchos, ya superó a Santiago Bernabéu puertas adentro de Valdebebas: “Para el que tenga dudas: Florentino se va a presentar a las elecciones…Y lo hará porque aún le quedan cosas por hacer. Basta con repasar su última intervención en la Asamblea de Compromisarios para encontrarlas. Y sobre todos los asuntos pendientes hay uno que, con total seguridad, nunca dejaría en manos de otro: el cambio en la fórmula jurídica del club. De esto no ha dado pistas, pero la Fundación será el vehículo para canalizarla”.

