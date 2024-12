El peor y el mejor momento del Real Madrid en 2024 según Carlo Ancelotti

No fue ni mucho menos un año sencillo o tranquilo por un Real Madrid que pasó de un primer semestre cargado de éxitos un final de 2024 marcado por la irregularidad y los malos resultados que lentamente fueron siendo recompuestos por el equipo de Carlo Ancelotti. Justamente el italiano repasó en este final de semestre, los mejores y peores momentos de 12 meses cargados de análisis en relación con su futuro e igualmente trofeos en las vitrinas.

Hubo momentos de todo tipo, pero aquella victoria en Wembley ante Borussia Dortmund marca el punto más alto sin dudas: “Hay muchos momentos felices porque ha sido un año fantástico e inolvidable. Se puede repetir si somos capaces de sacar lo mejor de nosotros. La plantilla tiene un nivel muy alto. La Copa de Europa fue el momento más feliz cuando la levantamos tras ganar al Borussia Dortmund. No hemos perdidos muchos partidos, pero lo más triste puede ser la derrota contra el Barcelona en el Bernabéu. No le puedo pedir a Papa Noel que no me lluevan las criticas para el 2025. A veces son un regalo, son aceptables y se aprende de ellas”.

“Hemos aclarado lo que nos faltaba: un poco de actitud, compromiso colectivo y de correr un poco más. Hemos vuelto a hacer bien las cosas. Fue un momento muy complicado los dos meses después de la derrota contra el Milan para la plantilla porque tuvimos partidos duros. Mbappé, al igual que la plantilla, ha vuelto a hacer las cosas. Hemos terminado bien el año para volver con ilusión en 2025”, aseguraba Carlo Ancelotti a la hora de tener que poner en la balanza el peor instante del curso.

Ancelotti hace mucho hincapié en aquella semana donde el Real Madrid cayó por la Champions frente al Milán como local en lo que supuso un auténtico varapalo. Incluso aquella caída frente a los italianos pudo poner en riesgo la clasificación de los hombres de Carletto a la segunda fase de este certamen que estrena formato en la presente temporada. Pero las cosas ni mucho menos mejoró el fin de semana siguiente, cuando Barcelona tomó el Santiago Bernabéu con una goleada digna de los tiempos de Lionel Andrés Messi. Se necesitaba un clic y afortunadamente se consiguió antes de tiempo.

La 15 de Real Madrid en Wembley, el mejor momento del 2024 para Ancelotti: IMAGO

Para nadie es un secreto que la temporada del Real Madrid ha estado marcada por la irregularidad. Pero también debe remarcarse el hecho de que el conjunto de Carlo Ancelotti ha levantado un total de cinco títulos en lo que supone un récord absoluto de 12 meses de desempeño para un primer equipo de la Casa Blanca del fútbol. Se viene un 2025 donde el reto pasa por ganar los siete títulos de la presente temporada y mantener un 100 % de efectividad en finales como se ha tenido ya en la supercopa de Europa y en la pasada edición de la final de la copa intercontinental frente al Pachuca.

La nota que le pone Ancelotti a su Real Madrid

“¿Una nota al año? Pondría poner un sobresaliente tras las dificultades que tuvimos. Hemos ganado cinco títulos y es algo muy bueno. El próximo año el objetivo es el mismo: competir, pelear, luchar y ganar la Champions…Va a ser una Liga mucho más competida respecto a los últimos años. Además del Real Madrid y el Barcelona, el Atlético va a pelear porque tiene recursos para competir. Va a ser entretenida hasta el final y se puede ganar la Liga con menos de 90 puntos este año”, más reflexiones de un Carlo Ancelotti que espera por muchas novedades en 2025.

Primer partido de 2025 para Real Madrid

Inundaciones en España pospusieron la visita del conjunto blanco una ciudad de Valencia que finalmente podrá ser reeditada este viernes 3 de enero de 2025. Se espera por muchos homenajes en un estadio de Mestalla, donde el descenso se encuentra en juego y donde igualmente las cicatrices mentales de toda la desgracia ocurrida sobre el otoño del 2024 siguen presentes. Después al Real Madrid esperan compromisos de copa del rey y supercopa de España donde podrían medirse con Barcelona.

