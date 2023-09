Endrick ya se instaló como la gran promesa del fútbol brasileño y, por consiguiente, de la Selección de Brasil. El joven de 17 años ,que la viene rompiendo en el Palmeiras, ya sabe que a mediados del 2024 tendrá que tomarse una avión con destino a la Península Ibérica para, en sus primeros pasos como mayor de edad, sumarse nada más ni nada menos que al Real Madrid.

Y si bien el propio jugador admitió que ya es consciente de lo que va a suceder, no escondió, en una entrevista con FIFA.com, que no está siendo nada sencillo sobrellevar tanta exposición siendo, en definitiva, un mero adolescente: “Es muy difícil. Quieres comer algo, quieres salir a comer una hamburguesa y no puedes, ya te sacan una foto. Es mejor conservarse. Yo me quedo en casa haciendo lo que me gusta”.

En esa misma línea, Endrick, que acumula 10 goles y dos asistencias en 44 presencias con el Palmeiras, admitió al sitio web del organismo que regula el fútbol a nivel mundial que se sentiría más cómodo si no fuese tan conocido: “Ah, no voy a mentir. Preferiría tener mucha menos visibilidad. Entonces evolucionaría bien”.

A pesar de esta posición que lo mantiene inquieto internamente, Endrick sabe que podrá contar con el apoyo de grandes figuras brasileñas que ya son referentes en el Real Madrid: “Siempre quise al Real Madrid. Otros clubes me pretendían, pero yo estaba en busca del Real. Siempre converso con Vinícius Júnior, Eder Militao y Rodrygo Goes que nosotros podamos llevar alegría al puedo madridista”.

Endrick le confesó a FIFA su sueño y su próximo objetivo con la Selección de Brasil

”Es obvio que el Mundial es lo que quiero jugar en mi vida. Si Dios quiere, quiero ganar el sexto para Brasil y hacer felices a todos. Estaré muy agradecido si eso sucede algún día. Pero mi próximo objetivo en la selección nacional estará en los próximos Juegos Olímpicos“, comentó Endrick en la entrevista otorgada a FIFA.com.