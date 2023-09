Este jueves LaLiga desveló, con un gráfico en su sitio web oficial y en sus cuentas de redes sociales, cómo quedaron los clubes después del mercado de pases del verano europeo respecto al límite de coste de plantilla. En la postal posteada se puede observar que el Real Madrid es el equipo que quedó con mayor margen para el resto de la temporada 2023/2024.

”Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2023/2024 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos)”, señala la entidad española en el comunicado difundido.

Además, explica que los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: ”salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador)”.

Por otra parte, LaLiga aclara que ”cada club o SAD” propone al organismo ”su límite de Coste de la Plantilla”, en cumplimiento con las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al ”Órgano de Validación” de la propia entidad reguladora de la primera y segunda división del fútbol español, en pos de ”aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club”.

Asimismo, LaLiga añade que ”la solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo”. Y amplía: ”Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad. El Límite del Coste de la Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de clubes y SADs”.

Real Madrid, el equipo que mayor margen quedó tras el mercado

El informe añade un gráfico en el que se pueden ver los importes máximos de cada club. Entre ellos resalta que el Real Madrid quedó con un coste máximo de 727.451 mil euros, seguido por el Atlético de Madrid con 296.357, FC Barcelona con 270, Sevilla con 168.720 y Athletic Club de Bilbao, entre otros, con 100.062.