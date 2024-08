Comienza LaLiga Española 2024/2025. Lo hace con Kylian Mbappé y Real Madrid como grandes candidatos a todo, así como con otros clubes que como Barcelona o Atlético de Madrid siguen pensando reforzar sus filas. Tras cerrar el fichaje de Julián Álvarez desde Manchester City, el conjunto colchonero plantea en Cataluña un poderoso intercambio. No solo motivos deportivos aparecen como el pilar de la posible negociación.

El equipo de Diego Pablo Simeone ha sido uno de los grandes protagonistas de la ventana de fichajes de este verano. Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Julián Álvarez muestran el deseo por volver a competir de lleno con los Real Madrid o Barcelona. Falta un central en las filas del Atlético de Madrid y este podría llegar desde el Camp Nou en una operación donde no solamente se buscaría un nuevo activo para las pilas del Cholo. Joao Félix por Clement Llenglet, la trama que ya se analiza en ambas direcciones deportivas.

Sport habla de un Plan B a todo el movimiento que se da por estas horas en la capital española. Tras caerse lo de Samu al Chelsea, Atlético de Madrid negocia con los blues un posible traspaso de Joao Félix por cerca de 35 millones de euros. Al mismo tiempo Diego Pablo Simeone espera por un marcador central más de cara a completar la mejor plantilla en años por el Metropolitano. En caso de que el conjunto inglés no termine accediendo a las pretensiones de los españoles, no se descarta ofrecer un intercambio por la ciudad condal.

Decíamos que no solamente aparecen motivos deportivos en esta operación. Tanto Barcelona como Atlético de Madrid necesitan liberar masa salarial para poder inscribir a todos sus refuerzos antes de que empiece LaLiga para ambos este fin de semana. Tanto Julián Álvarez como futbolistas de la talla de Dani Olmo no han todavía podido ser inscritos por cuestiones meramente económicas. No tener que asumir los salarios de tanto el delantero portugués como del central francés supondría un importante margen de uso para ambas entidades.

Lenglet y Joao Félix, próximos objetivos del Atlético tras Julián Álvarez: IMAGO

Urge acelerar todo. Barcelona empieza LaLiga el sábado ante Valencia como visitante y Atlético de Madrid el lunes por Villarreal. Íñigo Martínez, Dani Olmo y Pau Víctor no han podido todavía ser inscritos a pesar de las ventas de Oriol Romeu al Girona y Julián Araujo rumbo al Bournemouth de Inglaterra. Hay que correr en este sentido y conseguir dinero para que los tres nombrados puedan hacer parte de los planes de Flick desde el primer momento. Llenglet por Joao Félix, algo que no puede descartarse y que depende del Chelsea.

Megafiesta por Julián Álvarez en Atlético

Tal y como confirmase el club por medio de sus redes sociales y página web, Julián Álvarez y el resto de los fichajes del Atlético de Madrid tendrán un acto de bienvenida el próximo miércoles 21 de agosto en la noche española. Habrá música y un evento multitudinario donde se espera por la participación de más de 70.000 personas para recibir al nuevo delantero de Diego Pablo Simeone.

Julián Álvarez espera debutar el lunes

“Muy contento, muy ilusionado de estar aquí, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas…Así que bueno, es muy lindo para un buen arranque. Después me toca a mí demostrar dentro de la cancha”, reflexiones de un Julián Álvarez que pronto será presentado ante su nueva afición. Veremos si el lunes viaja a Villarreal.