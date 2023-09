El Atlético de Madrid de Diego Simeone oscila entre las buenas y las malas en las primeras semanas de la temporada 2023/2024. La mejor de todas, hasta entonces, fue la victoria sobre el Real Madrid el domingo 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano por 3 a 1 (con dos goles de Álvaro Morata y uno de Antoine Griezmann).

Pero la cantidad tan excesiva como inédita de lesiones en el plantel son lo que no le están dejando trabajar cómodamente al Cholo para encarrilarse en una campaña en la que pretende volver a ganar LaLiga y ser protagonista en la UEFA Champions League (empezó empatando 1 a 1 con la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma).

Por un lado, este martes 26 se confirmó la lesión de Ángel Correa causada por la dura entrada de Jude Bellingham en el Derbi Madrileño. ”Esguince grado I del ligamento colateral medial de la rodilla. Queda pendiente de evolución”, fue el parte médico que lanzó el club colchonero sobre el jugador argentino, quien será baja en los próximos partidos (incluso está en duda para los encuentros de octubre d la Selección Argentina por las Eliminatorias).

Así, el ex San Lorenzo de Almagro se sumó a: Reinildo Mandava, Thomas Lemar, Çağlar Söyüncü, Pablo Barrios y Rodrigo De Paul. Pero como si esto no fuese suficiente, este miércoles, tras el último entrenamiento previo al duelo con el Osasuna en Pamplona, el Atlético de Madrid añadió dos bajas más: Memphis Depay y Stefan Savić (aún resta que se realicen chequeos para determinar el grado de sus dolencias).

Encima, José María Giménez y Koke Resurrección, que sumaron algunos minutos contra el Real Madrid, todavía no están al 100 por ciento físicamente, por lo que el once que parará el Cholo Simeone en el encuentro correspondiente a la jornada siete de LaLiga estará cargado de futbolistas que habitualmente no son tenidos en cuenta para la formación inicial.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid vs. Osasuna por LaLiga?

El Atlético de Madrid y el Osasuna se miden este jueves 28 de septiembre desde las 21:30 horas de Europa Central en el Estadio El Sadar. El partido se disputará bajo el marco de la jornada siete de LaLiga 2023/2024.