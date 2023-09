El Atlético de Madrid y el Real Madrid brindaron una nueva edición del Derbi Madrileño este domingo 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano. El resultado fue 3 a 1 a favor de los dirigidos por Diego Simeone que volvieron a ganarle al elenco merengue después de casi un año y medio (el último había sido el ocho de mayo del año pasado).

Pero el trámite del partido y, por consiguiente, el marcador del encuentro que se disputó por la sexta jornada de LaLiga, podría haber sido otro si el juez Javier Alberola Rojas consideraba infracción la entrada de Mario Hermoso a Jude Bellingham en el nacimiento de la secuencia que tuvo como desenlace el centro de Samuel Lino para el cabezazo de Álvaro Morata en el 1 a 0.

Al respecto, en las redes sociales comenzó a circular la imagen en la que se puede observar el momento en el que el defensor del Atlético de Madrid choca al número 5 del Real Madrid a escasos metros de Jan Oblak. No obstante, ni el árbitro principal ni Guillermo Cuadra Fernández, que estaba encargado del VAR, advirtieron la falta.

Claramente, si Javier Alberola Rojas pitaba, hubiese sido tiro libre en la puerta del área del conjunto rojiblanco y, por lo menos en ese instante, no se hubiera dado la apertura del tanteador para los locales. Lo cierto es que la jugada siguió y el delantero envió con su cabeza un remate letal para Kepa Arrizabalaga que debió ir a buscar el esférico adentro de la portería.

Las quejas del Real Madrid mediante su canal de televisión oficial

Real Madrid TV reflejó su disconformismo con el arbitraje del Derbi Madrileño. Además de sus quejas por la falta a Jude Bellingham señaló que no había off side de Antonio Rudiger en el gol de Eduardo Camavinga, que era roja a José María Giménez en la entrada a Rodrygo Goes y que hubo una mano de Mario Hermoso en el área que debería haber sido penal para los de Carlo Ancelotti.