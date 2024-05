Jorge Valdano es sinónimo de Real Madrid en todos los sentidos. El argentino se prepara para vivir una nueva final de la UEFA Champions League como comentarista mientras elogia a la figura de Carlo Ancelotti. El argentino desvela un histórico cruce entre el DT con Toni Kroos y elogia la forma de resolverlo por parte del estratega merengue. Liderazgo, empatía y orgullo, presentes en una anécdota que también explica el éxito de la casa blanca.

Todo ocurrió en tiempos donde Valdano ya estaba fuera del Real Madrid pero mantenía una buena relación con miembros del cuerpo técnico de Ancelotti. Hablamos de la temporada 2014-2015 donde Kroos estaba recién llegado al Bernabéu y donde en medio de una sustitución a pie de campo chocó con la figura de Carletto. Jorge elogia al italiano por sus formas no solo de liderar, sino igualmente de mostrar el carácter ante apellidos que como en el caso del alemán, ya eran campeones del mundo.

“Yo recuerdo un día que Ancelotti había quitado a Kroos y a Toni no le gustó que lo cambiaran…Al día siguiente me encontré con Carlo y le pregunté ‘¿Con Kroos cómo lo arreglaste?”…Y me dice, ‘No… Esta mañana nos miramos y él me hizo una mueca, yo le respondí con otra mueca y no hizo falta decir ni una palabra’”, empezaba el argentino en su paso por la Cadena SER anoche. La simpleza a la hora de dirigir a sus estrellas de Carletto desvela, le sorprendió por todo lo alto.

Valdano habla de un capitán en todos los sentidos por Real Madrid. La figura de Ancelotti no solo es valorada por Valdebebas gracias a sus éxitos y sus apuestas por jóvenes, sino igualmente por como doma el carácter o ego de las vacas sagradas: “Para liderar con una mueca hace falta tener un aval histórico muy importante y una trayectoria impecable. No te hacen falta ni las palabras. El jugador entiende que no hubo un sentido de la injusticia al tomar la decisión, ya que le reconoce al líder la nobleza”.

Ancelotti y Kroos dejaron todo en una mera anécdota. Incluso en las últimas horas el entrenador desveló que lloró cuando el alemán le confesó que había llegado la hora de partir. Pasado mañana y ante el Borussia Dortmund en Wembley buscará su sexta Champions League. La pareja que dejase un abrazo para el recuerdo en la marcha del alemán del Santiago Bernabéu, lista para una última batalla juntos y por la 15 del Real Madrid. Valdano se derritió en elogios al italiano por la Cadena SER.

¿Mbappé será el gran dominador de esta década?

“Va a encontrar competencia, sobre eso no tengo ninguna duda. Es que para ser Messi hay que jugar extraordinariamente bien al fútbol 20 años, eso es una prueba añadida. Vamos a ver con que armas pelea Mbappé, que es un portento físico, pero con el físico te alcanza hasta determinada edad pero no toda la vida ¿No? No 20 años. Se trata de un talento superior, sobre eso no hay ninguna duda”, definía Jorge Valdano sobre el próximo delantero del Real Madrid en su charla con BOLAVIP en el 2023.

Los números de Valdano en Real Madrid

Hablamos de una figura que conoce cada rol de la casa blanca. Desde 1984 hasta 1987 defendió Valdano los interés del Real Madrid como jugador. 120 partidos, 56 goles para el ex Newell’s Old Boys y luego paso al banquillo. Dos años duró la aventura de Valdano en el banco de suplentes de un Bernabéu donde tuvo 78 partidos, 39 victorias, 17 empates y 22 derrotas. Ganaría LaLiga en 1995 bajo este rol y finalmente desde el 2009 al 2011 se desempañaría como director general de la entidad.