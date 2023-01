Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos (Las Parejas, Argentina, 1955) se ha convertido en una de las principales voces a escuchar ante cada tema de actualidad en el deporte rey. El ex jugador, entrenador y directivo de clubes como Real Madrid, charló en exclusiva para Bolavip para repasar en una entrevista imperdible la consagración de Argentina en Qatar 2022, la figura de Lionel Messi, Diego Maradona, Kylian Mbappé y el presente de LaLiga.

Nos desplazamos hasta el Civitas Metropolitano de la capital española para charlar con uno de los mayores eruditos del fútbol europeo. Minutos después de presentar un acto junto a Chubb, aseguradora de LaLiga, Jorge Valdano se sentó junto a Bolavip para repasar una actualidad del fútbol mundial que comienza con Qatar 2022.

Campeón del Mundo con Argentina en México 1986 y goleador incluso en aquella final ante Alemania en el mítico Azteca, consultamos a Jorge Valdano sobre el impacto que tendrá lo hecho por Lionel Scaloni y compañía en Oriente Medio, así como por nombres o camisetas puntuales como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Real Madrid o Diego Pablo Simeone. El fracaso de La Roja en Qatar, también en los temas.

Argentina es campeón 36 años después...

“Hay una especie de revitalización futbolística. Después de 20 años que Sudamérica no era capaz de levantar una Copa me parece que el triunfo de Argentina trasciende Argentina. Es un estimulo para todo el futbol Sudamericano. Creo que es un fútbol que ha tardado un poco en llevar la calle como escenario de formación a la academia y por fín ahora lo está consiguiendo. Lo vimos con Argentina pero también lo vemos con Brasil o Uruguay, que siguen sacando talento de primerísimo nivel”.

¿Similitud entre 1986 y 2022?

“La similitud es que los dos equipos tenían un genio adentro, que fueron grupos muy sólidos, pero aquí hay que marcar una diferencia, esta selección (2022) llegó solida a Qatar y nosotros nos hicimos sólidos en México. Luego en competitividad, las dos selecciones mostraron el oficio, la cultura astuta y competitiva del fútbol sudamericano, del fútbol argentino para ser más específico”.

¿Messi superó a Maradona?

“Yo no permito que digan que Messi es mejor que nadie ni permito que digan que nadie es mejor que Messi. Este campeonato del Mundo por supuesto que lo coloca para mucha gente en otra dimensión. Yo nunca lo necesite, para mi Leo come en la mesa de los grandes de la historia del fútbol desde hace por lo menos cinco años”.

Mbappé, gran dueño de la próxima década…

“Va a encontrar competencia, sobre eso no tengo ninguna duda. Es que para ser Messi hay que jugar extraordinariamente bien al fútbol 20 años, eso es una prueba añadida. Vamos a ver con que armas pelea Mbappé, que es un portento físico, pero con el físico te alcanza hasta determinada edad pero no toda la vida ¿No? No 20 años. Se trata de un talento superior, sobre eso no hay ninguna duda”.

¿Qué pasó con España en Qatar?

“Creo que nos faltaron jugadores diferenciales y eso en un Mundial es muy importante. También es importante llegar en plenitud física y anímica, me da la sensación de que eso tampoco ocurrió. Y también creo que hay que revisar el proyecto: estamos exagerando el tiki-taka. Jugando demasiado hacía los costados, hacía atrás y hay que imprimirle al juego un punto más de riesgo. Eso va relacionado con el talento de los jugadores, pero España sigue sacando jugadores que aún son muy jóvenes pero que están en ese proceso de maduración y que le pueden dar un salto de calidad en la selección en los próximos años”.

Simeone, ¿Fin de ciclo o transición?

“Están un momento de transición, efectivamente. Simeone sigue siendo el líder indiscutible de este club, más que de este equipo. Para mi eso lo hace imprescindible para la reconstrucción, pero entiendo con resultados como los de este temporada surjan dudas, es algo que en el fútbol estamos cansados de ver”.

La épica del Real Madrid...

“Es marca de la casa, es parte de la cultura del Real Madrid. Digamos que cada vez que termina una remontada de aquellas características, como las que hemos visto la temporada pasada, como dice Alfredo Relaño: la gente se va a su casa pensando que hace parte de un pueblo superior y el rival queda estupefacto. Eso ha construido el Real Madrid a través de sus valores a lo largo de su historia. De todas maneras eso tiene una contrapartida, que pierdes una final de la Supercopa y ya hay una crisis…Bueno, por eso es tan difícil jugar en el Real Madrid”.

¿Qué significa LaLiga para Jorge Valdano?

“Es el ámbito en el que llevó más de 40 años, es donde yo me siento cómodo, donde me siento seguro y donde me siento parte. LaLiga siento que me pertenece, que yo pertenezco a LaLiga y que LaLiga me pertenece a mí”.