Uno de los grandes nombres del mercado ecuatoriano fue el traspaso del extremo Fidel Martínez, el extremo dejó Barcelona SC por no entrar en planes del DT Diego López y fue fichado por El Nacional. Este domingo llegó el primer gol del ‘tricolor’.

En el encuentro entre Deportivo Cuenca y El Nacional, el extremo ecuatoriano aprovechó un pase en el interior del área y sacó una definición de taco para poner el 2-1 final y sumar tres puntos vitales para los ‘militares’.

Este encuentro se jugó a puerta vacía tras haber sido suspendido la noche del sábado por presencia de explosivos en exteriores del escenario deportivo. El club ‘azuayo’ sigue sin levantar en lo deportivo.

El Nacional sigue sumando puntos pese a la delicada situación administrativa que atraviesa. Este fin de semana recién pudo habilitar a más de diez de sus jugadores del plantel.

Con esto El Nacional empieza a levantar y suma 6 puntos en 5 jornadas, las primeras tres las perdió jugando con juveniles en cancha por no tener recursos para inscribir contratos.

El último gol de Fidel Martínez en campeonato ecuatoriano

Fidel Martínez no marcaba un gol en LigaPro desde mayo del 2023 cuando Barcelona SC goleó a SD Aucas, desde ahí no ha tenido minutos y no encontró club para seguir su carrera hasta ahora.