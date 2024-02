El París Saint-Germain empieza a planificar su futuro sin Kylian Mbappé. Si bien todavía no se hizo público, desde varios sectores de la prensa, tanto de España como de Francia, coinciden en que el futbolista de 25 años ya tomó la decisión de no renovar su contrato. Por consiguiente, salvo un nuevo giro inesperado, jugará en el Real Madrid a partir de la temporada 2024/2025.

Por eso, la directiva del elenco parisino a cargo de Nasser Al Khelaifi ya piensa en cómo fortalecer al plantel que en la actualidad conduce Luis Enrique. En primer lugar, saben que no habrá manera de encontrar una figura de la magnitud de Kylian Mbappé, por lo que se inclinaron por la opción de reconstruir el equipo y pensar a futuro.

En otras palabras, por un tiempo no quieren tener personalidades demasiado rutilantes, lo que no quiere decir que no se reforzarán con nombres que estén a la altura del París Saint-Germain. En ese sentido, de acuerdo a Foot Mercato, desde el grupo qatarí consideran que deben incorporar a un defensa, a un mediocampista y a un delantero que venga rompiendo redes.

En cuanto al último puesto mencionado, la idea principal del PSG es la de ir a buscar a Víctor Osimhen. El nigeriano renovó su contrato con el Napoli, pero corresponde a un acuerdo entre las partes para elevar su cláusula de rescisión. Además, el propio Osimhen mencionó que está pensando en salir del elenco del sur de Italia.

Real Madrid le impone sus condiciones a Kylian Mbappé

Real Madrid ya estaría trabajando en la confección del contrato de Kylian Mbappé. No obstante, el acuerdo no está asegurado, pues ya advirtieron al círculo cercano del atacante de 25 años que impondrán sus condiciones. La principal, pretenden pagarle la mitad de lo que está percibiendo en el París Saint-Germain (72 millones anuales).

¿Real Madrid se desprenderá de alguna de sus figuras para incorporar a Kylian Mbappé?

En España empieza a circular la versión de que en el caso de que arribe Kylian Mbappé al Real Madrid, el elenco que comanda Carlo Ancelotti tendrá que desprenderse de alguna de sus figuras principales, tanto para acomodar los gastos de salarios como para que no empiece a sonar la alarma del Fair Play Financiero impuesto por LaLiga.

Al respecto, el apuntado sería Vinícius Júnior. El brasileño, a pesar de ser una de las máximas figuras del Merengue en las últimas temporadas se está ganando un mal concepto por las reiteradas polémicas que protagoniza con sus rivales.