Una nueva polémica registró Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain. Esto porque ahora el delantero francés tuvo una inusual reacción ante la elección de capitanes del cuadro francés.

Según indicó RMC el elegido fue Marquinhos y tras él viene Danilo Pereira y Presnel Kimpembe. Mientras que Mbappé, que volvió al gol ante Toulouse la pasada fecha, quedó renegado a una cuarta posición. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por el berrinche del formado en el AS Mónaco.

Así lo detalló ‘El Chiringuito’, quien contó el lado ‘B’ de la votación. Todo comenzó con la petición de Luis Enrique para elegir al nuevo capitán del equipo para esta temporada. Marquinhos le expresó al DT que él era el que portaba la jineta. Pero si alguien más quería serlo tenía que expresarlo.

“En ese momento todos miraron a Mbappé por si quiere ser el capitán, tal como ocurrió con Francia. Pero no dijo absolutamente nada. Luis Enrique indicó que esto no es una monarquía y entregó papeles para que votaran todos“, detalló Edu Aguirre.

Tras ello, Mbappé le reconoció a sus compañeros que no quería ser capitán. “A la primera ganó Marquinhos. No hubo dos votaciones como se especuló”, cerró Aguirre. Por lo que esto solo sería un berrinche más de Kylian, y que hasta podría indicar su distanciamiento con las exigencias del equipo.

Lo que no pasó desapercibido por Josep Pedrerol, quien deslizó una versión que ha recibido sobre el francés: “Pregunté en Real Madrid sobre si era imposible que llegue este verano y me respondieron: ‘no hay nada imposible’”.

¿Cuáles son los refuerzos de PSG durante este mercado?

PSG, hasta el momento, confirmó los fichajes de Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernández (Bayern Múnich), Kang-in Lee (Mallorca), Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica) y Arnau Tenas (FC Barcelona Atlétic). También se sumó Gonçalo Ramos (Benfica) en calidad de cedido (con futura obligación de compra) Además, se confirmó la compra definitiva de Hugo Ekitiké (Stade Reims). En tanto, Xavi Simons (PSV) fue recomprado. Por último, Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Estrasburgo), Keylor Navas (Nottingham Forest), Edouard Michut (Sunderland) y Layvin Kurzawa (Ferro) retornaron de sus préstamos

¿Qué jugadores se fueron del PSG esta temporada?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal) y Sergio Ramos (sin club) como figuras más importantes. Han transferido también a Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Abdou Diallo (Al Arabi), Leandro Paredes (AS Roma), y Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Además, Xavi Simons (RB Leizpig) y Renato Sanches (AS Roma) fueron cedidos a préstamo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de PSG?

Paris Saint-Germain suma dos empates en su inicio de Ligue 1 y buscará su primer triunfo este sábado 26 de agosto en el Parque de los Príncipes ante el RC Lens.