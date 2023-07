Kylian Mbappé dejó unas muy explosivas declaraciones en una entrevista a France Football. Tras ganar el premio a mejor futbolista francés de este medio, hizo un balance y habló sobre su futuro en PSG. Sus dichos han causado gran revuelo en Europa y todo hace creer que tiene un pie afuera de su equipo.

El nacido en Bondy dejó a la vista su pensamiento sobre lo que vienen siendo las últimas temporadas en París. Sus palabras demuestran el hambre y el animal competitivo que es, aunque en medio de los rumores de su posible salida, no dejó bien parado a París Saint-Germain.

“Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo este hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Porque odio participar. No está en mi naturaleza, no es lo que soy y no tengo miedo de decir lo que quiero, incluso cuando las cosas no salen como me hubiera gustado“, manifestó, sin tapujos.

¿Última temporada de Mbappé en PSG?

“¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen“, respondió a la pregunta sobre su futuro.

Estas afirmaciones no hacen más que crecer la posibilidad de que veamos a Mbappé en otro equipo la próxima temporada. La inconformidad que siente en Francia se suma al hecho de que las críticas constantes en PSG no ayudan al bien del equipo.

“He estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente, se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran banalizadas. Y yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago“, sentenció.

Por último, se desligó completamente de la responsabilidad sobre los problemas que tiene el equipo parisino en Europa. “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba“, apuntó.