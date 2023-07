Futuro incierto en PSG, relación rota entre Al-Khelaïfi y Mbappé: "Me decepcionó"

PSG tuvo este miércoles la presentación oficial de Luis Enrique como nuevo entrenador del primer equipo. Pero la atención de todos los presentes se la llevó su presidente Nasser Al-Khelaïfi, quien habló sobre el futuro de Kylian Mbappé y dejó controvertidas declaraciones.

En la rueda de prensa fue consultado sobre qué pasará con el crack nacido en Bondy. Tal como habían adelantado medios franceses, el mandatario de Paris Saint-Germain dejó en claro que para que continúe en el club “debe firmar un nuevo contrato“. Caso contrario, será transferido, ya que “no puede irse gratis en 2024“.

Sin embargo, las declaraciones más polémicas de Al-Khelaïfi llegaron en una conversación que tuvo con Le Parisien. Reveló que se vio “sorprendido” por las intenciones de Mbappé de continuar en el club para irse gratis en 2024, algo que no era lo que habían pactado en anteriores charlas.

Al-Khelaïfi, “decepcionado” de Mbappé

En primer término, el qatarí contó la situación que tiene con su máxima figura. “Queremos que se quede pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis“, comenzó diciendo.

Encuesta Mi liga europea favorita es... Mi liga europea favorita es... YA VOTARON 0 PERSONAS

Y luego, sentenció: “Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó“.

¿Cuándo se definirá el futuro de Mbappé?

Kylian Mbappé termina su contrato con PSG en 2024 y ya reveló que quiere cumplir este vínculo, pero sin activar la renovación automática por un año más. Quiere ser agente libre en el próximo verano para buscar un nuevo desafío. Sin embargo, el club, con Al-Khelaïfi a la cabeza, no quiere que su máxima figura se vaya sin dejar un rédito económico a cambio.

Así, el nacido en Bondy debe tomar una nueva decisión respecto a su futuro con los condicionantes que ya dejó ver su mandatario. “Él debe decidir la próxima semana, o máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro“, dijo.

Clubes como Real Madrid y Liverpool están a la expectativa sobre lo que pueda decidir Kylian Mbappé sobre su futuro, incluso en este mercado. Se vienen momentos culminantes para esta novela por uno de los mejores jugadores del mundo.