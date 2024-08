Siempre hay algo nuevo que puede sorprender sobre Lionel Messi. El jugador argentino ha logrado lo que parecía imposible en el mundo del fútbol. Rivalidades históricas como Brasil vs. Argentina o Real Madrid contra FC Barcelona han tenido protagonistas que se rinden ante Leo. Roberto Carlos fue uno de ellos.

La gran deuda que tenía Messi para ser considerado el mejor jugador de la historia era ganar un Mundial con la Selección Argentina. Llegó Qatar 2022 y antes de que arribara la gloria eterna para el ’10’ argentino en la final que le ganarían a Francia, la leyenda de Brasil y Real Madrid no dudó en elogiarlo.

“Es una alegría inmensa ver a Messi jugando, tiene un nivel espectacular. Todo el mundo del fútbol lo sabe, por más que haya sido rival mío en Real Madrid – Barcelona, pero es uno de esos jugadores que no debe dejar al fútbol nunca. Se quedará en la memoria de los que amamos al fútbol y los niños que quieran ser jugadores tendrán como figura a Messi”, le dijo Roberto Carlos a ESPN el 15 de diciembre de 2022.

Luego de 778 partidos, Lionel Messi le puso punto final a la etapa en el FC Barcelona. No solo registró 672 goles, 137 dobletes, 42 hat-trick, 6 póker de anotaciones, 269 asistencias y 35 títulos, Leo también se dio el lujo de enfrentar a uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol y dejarle una impresión de diez palabras que daría de qué hablar.

Lionel Messi y Roberto Carlos. (Foto: Imago)

Roberto Carlos disputó dos clásicos Real Madrid vs. Barcelona contra Lionel Messi. En el primero, el lateral brasileño fue testigo directo de cómo el Barça les ganó tres a cero con dos goles Ronaldinho y uno de Samuel Eto’o. Aquel 19 de noviembre de 2005, Messi jugó 70 minutos. El segundo duelo se dio el 22 de octubre de 2006 y fue victoria dos a cero del equipo ‘Merengue’. En este encuentro, Leo dejó mal parado en una jugada a Roberto Carlos y se dio la inesperada confesión.

Lo que pensó Roberto Carlos cuando Messi lo dejó mal parado en un clásico

“Cuando Messi nos regateó a Cannavaro y a mí, y nos pasó por encima, y acabó el partido, me giré hacia Cannavaro y le dije: ‘Dios mío, ¿quién es este jugador? Es el nuevo Maradona’. Tengo suerte. No me queda mucho tiempo antes de retirarme. ¿Cómo se las arreglará la próxima generación de defensas? Realmente lo van a pasar mal con él. Sabía que sería el mejor jugador del mundo y que en el futuro lo ganaría todo. Estoy feliz porque lo vi más de lo que jugué contra él”, le confesó Roberto Carlos al portal 90 Min.

La leyenda de Brasil que celebró la victoria de Messi y Argentina en el Mundial de Qatar 2022

A pesar de la gran rivalidad entre Brasil y Argentina, Ronaldo Nazário no dudó y celebró la victoria de Lionel Messi y compañía en la final del Mundial de Qatar 2022 con unas contundentes palabras: “Una despedida digna del genio que, más allá de ser la estrella del Mundial, lideró una época. El fútbol de este tipo disipa cualquier rivalidad. Vi a muchos brasileños, y a gente de todo el mundo, animando a Messi en esta electrizante final”.