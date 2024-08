Lo que durante horas fue una posibilidad brutal para la MLS quedó en nada. Messi e Inter Miami ya no tendrán que medirse con el fichaje del año.

La MLS espera por el inicio de un segundo semestre donde ahora mismo restan solo 24 horas para modificar las plantillas de la Mayor League Soccer. Tras algunos minutos de máxima expectativa, finalmente Lionel Messi e Inter Miami ya no tendrán que medirse con el fichaje del año en Estados Unidos. Conocía mejor que nadie el fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fabrizio Romano confirma que de momento, Miguel Almirón no llega a la MLS. Durante horas desde Charlotte se buscó el regreso al certamen del crack paraguayo del Newcastle. No hubo acuerdo entre clubes pese a la disposición del zurdo para volver a tierras de Estados Unidos. Todavía las Hurracas meditan su marcha para evitar sanciones en el Fair Play Financiero de la Premier League.

“Charlotte FC abandona las negociaciones por Miguel Almirón, acuerdo fracasa y ahora OFF. A pesar del acuerdo inicial sobre los términos del contrato, no hubo acuerdo entre los clubes ya que la petición de Newcastle era demasiado alta para Charlotte FC”, desvelaba horas atrás Fabrizio Romano. El sueño de contar nuevamente con el ex Atalanta United por la MLS queda de momento en un segundo plano.

Hincha confeso de River Plate, Almirón supone uno de los últimos grandes rendimientos que ha visto el torneo que ahora tiene a Messi como bandera. Atlanta le vendió al Newcastle por 24 millones de euros y luego de 70 partidos, 22 goles, 21 asistencias y los títulos de la Mayor League Soccer o Copa de Estados Unidos. Todo esto con Tata Martino como DT y antes de convertirse en un ícono para St. James Park. Hasta aquí, la Premier seguirá siendo su hogar.

A sus 30 años el paraguayo tiene todavía contrato hasta el 2026 por una entidad donde el brazo del Fondo PIF seguirá haciendo mutar la plantilla que continua con Eddie Howe al frente. Charlotte soñó con un fichaje estratégico que les hubiera hecho contar con una de las grandes contrataciones en el final del 2024 por la Mayor League Soccer. Se hubiera medido a Messi Almirón el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Miami.

Marco Reus, dentro

“¡LA Galaxy tiene acuerdo para fichar a Marco Reus como agente libre! Se están resolviendo los detalles finales, todavía hay trabajo por hacer con el jugador y su campamento, pero LA Galaxy ahora está cerca de lograrlo. El Reus, listo para pasar a la MLS”, más informaciones del periodista alrededor de mercado de fichajes de una Mayor League Soccer donde Messi tendrá varios rivales de peso en este semestre.

Marco Reus, a un paso de la MLS de Lionel Messi: IMAGO

Pochettino, a la selección de USA

El argentino tendría todo acordado con USA de cara a convertirse en el entrenador de los norteamericanos para un Mundial que en el 2026 tendrá a Estados Unidos como uno de los tres grandes miembros de la apertura del certamen. Tras ver como Jürgen Klopp les rechazó, el soccer confía en que el argentino de un salto de calidad a toda una generación que juega en Europa.