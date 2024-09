El Inter Miami de Lionel Messi cumplió con uno de los objetivos planteados para este 2024: clasificar a la Concacaf Champions Cup del 2025. Los comandados por Gerardo Martino se aseguraron terminar entre los dos primeros de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, por lo que confirmaron su presencia en el certamen internacional.

Además, si llegan a ser campeones de la MLS, comenzarán su participación en los Octavos de Final del certamen que, a la postre, es el más importante a nivel clubes de la Concacaf, dado que, además de título regional, otorgará un cupo en la Copa Intercontinental 2025 y en el Mundial de Clubes del 2029 (Marruecos, China y Oceanía pelean por ser la sede).

En esa línea del buen momento por el que transita el Inter Miami, si este miércoles dos de octubre vence a Columbus Crew en el Lower Field, se adjudicará la MLS Supporters’ Shield. Es decir, se coronará como el equipo con más puntos cosechados durante la etapa regular de la MLS, contando tanto la Conferencia Este como la Oeste.

Por cierto, el campeón de la MLS se determinará mediante los Play Off (comienzan a fines de octubre), instancia a la que clasificarán los primeros siete de la tabla de posiciones de cada conferencia. Además, los competidores que se ubiquen en el octavo y noveno puesto buscarán ganarse un lugar mediante el repechaje.

Inter Miami se clasificó a la Concacaf Champions Cup 2025.

Inter Miami espera la decisión de la MLS para saber si clasifica al Mundial de Clubes 2025

El Inter Miami aguarda la determinación de la Major League Soccer para saber si finalmente clasificará al Mundial de Clubes de Estados Unidos. La MLS, por ser la federación de fútbol más importante del país anfitrión, tiene un cupo a su disposición para el certamen global que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio del año que viene.

No obstante, todavía no tiene definido quién se lo podrá adjudicar. La prensa norteamericana especula con tres opciones. Ganador de la MLS 2024, ganador de la MLS Supporters’ Shield o ganador de un desempate entre el campeón de la MLS 2024 y el ganador de la US Open Cup 2024.

Vale mencionar que de los Estados Unidos ya hay un representante que es el Seattle Sounders, quien consiguió su cupo al haber sido campeón de la Concacaf Champions Cup 2022.