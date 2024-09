Después de 105 días sin poder jugar por una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, Lionel Messi volvió a jugar y lo hizo por todo lo alto. El jugador argentino no solo se reportó con dos goles y una asistencia, también ganó un premio tras la victoria de Inter Miami contra Philadelphia Union en la MLS 2024.

La última imagen que el mundo de fútbol tenía de Leo Messi en un partido oficial había sido el llanto desconsolado cuando le tocó salir al minuto 21 del segundo tiempo en la final de la Copa América 2024 contra la Selección Colombia. La lesión que sufrió iba a ser tan delicada que hasta se perdió dos partidos de Argentina por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Algo que casi nunca pasa.

Aquella narrativa que se instaló sobre un supuesto retroceso en la recuperación de Messi quedó descartada cuando se puso la cinta de capitán y salió como titular en el partido Inter Miami vs. Philadelphia Union del 14 de septiembre. Al ’10’ argentino y a sus compañeros los recibieron con un gol a los dos minutos de juego.

¿Era para preocuparse? 24 minutos después del gol de Philadelphia Union, Lionel Messi hizo pasar de largo a un defensor rival y con un remate cruzado de pierna derecha empató el partido. El show de Leo siguió con la vieja fórmula del FC Barcelona: centro de Jordi Alba y gol del jugador argentino para estar cada vez más cerca de ganar un nuevo premio.

Messi celebrando uno de sus goles con Inter Miami. (Foto: Imago)

A pesar de que no pudo darle un primer pase gol a Luis Suárez porque anularon la anotación del jugador uruguayo al primer minuto de adición de la primera etapa debido a un fuera de lugar de Messi, Leo tuvo la revancha y asistió al atacante sobre el final del partido para sentenciar la victoria de Inter Miami por tres goles a uno. Era más que evidente quién ganaría el premio protagonista de esta historia.

El premio que Messi ganó con dos goles y una asistencia en Inter Miami

Según el portal SofaScore, Lionel Messi fue la figura del triunfo de Inter Miami contra Philadelphia Union con un puntaje de 9.1 puntos por, entre otros motivos, dos goles, una asistencia, 74 toques y una precisión del 82 por ciento de sus pases. “Un momento merecido para Leo Messi“, publicó el equipo norteamericano para anunciar que el ‘10′ ganó el premio a ‘Icono del Partido’. ¡Regresó por todo lo alto!

Messi jugador del partido vs Philadelphia Union. (Foto: X / @InterMiamiCF)

Messi reveló las dos cosas más difíciles para volver a jugar en Inter Miami

Mientras que Inter Miami ya piensa en el próximo partido en la MLS 2024, será contra Atlanta United el martes 18 e septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG), Messi le confesó al periodista Eduardo Biscayart las dos cosas más difíciles para volver a jugar en el equipo norteamericano: “La verdad que un poco cansado. La humedad y el calor de Miami no ayudan mucho tampoco, pero tenía muchas ganas de volver, mucho tiempo fuera de las canchas. De a poquito me fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y por eso decidimos que iba de arranque. Muy contento y muy feliz”.