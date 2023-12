Malas noticias para Messi: Los partidos que Suárez jugaría en Inter Miami por su lesión

Todos los caminos conducen a que el primer refuerzo estrella que Inter Miami anunciara para la temporada 2024 será Luis Suárez y cuando todo parecía felicidad para Lionel Messi, David Beckham y compañía, el delantero uruguayo sorprendió con una dura confesión sobre la lesión que tiene en la rodilla derecha y los partidos que podría llegar a jugar.

Una de las principales falencias de Inter Miami para perder la final de la US Open Cup y no clasificar a los Playoffs de la MLS 2023 fue no tener un goleador eficaz y efectivo. El llamado a cumplir esta función era Josef Martínez, pero los 12 goles en 40 partidos no le alcanzaron para seguir siendo compañero de Leo Messi.

¿Luis Suárez superará lo hecho por Martínez? Las dudas empiezan a llegar por una inesperada confesión del delantero uruguayo. Luego de despedirse de Gremio al anotar el gol de la victoria contra Vasco da Gama en el último partido que jugará como local, uno de los mejores amigos de Lionel Messi confesó lo grave que es la lesión que tiene en la rodilla derecha.

“El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me ‘pincho’ un diclofenaco, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado”, le reveló Luis Suárez al programa ‘100% Deporte’, de la estación de radio Sport 890. Y lo más preocupante para todo Inter Miami estaba por ser revelado.

Luis Suárez confesó que lo que tiene en la rodilla derecha es una hipertensión que no deja que se extienda la pierna en su totalidad. Además, también reveló que tiene desgaste en el cartílago interno y eso le genera un pinchazo constante. “Mi mujer me pregunta cada mañana: ‘¿Estás bien, te pasa algo?’ Porque cada mañana es una ‘mancada’, como dicen acá (Brasil). Es muy difícil para mí. Pero soy muy cabeza dura y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar”, señaló Lucho en conferencia de prensa.

Malas noticias para Messi: Los partidos que Suárez jugaría en Inter Miami por su lesión

En medio de la conferencia prensa en la que reveló la gravedad de su lesión, Suárez también confesó la cantidad de partidos que hubiera jugado si decidía quedarse en Gremio: “No le podía mentir o robar al club (Gremio). Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me decía que me podía quedar y jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir. Soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”. Ahora la pregunta es: ¿Será la misma cantidad de partidos que jugaría en Inter Miami por su lesión? El misterio empezaría a resolverse en la temporada MLS 2024.

El sueldo que Luis Suárez ganaría en Inter Miami

Mientras que Fabrizio Romano, periodista que da las bombas sobre las noticias de fichajes en el fútbol, sostuvo que Luis Suárez se encuentra ultimando los detalles de su contrato para ser nuevo jugador de Inter Miami por un año con opción de una temporada adicional; José Armando, editor del portal Deportes Total USA, filtró que el sueldo anual del delantero uruguayo como compañero de Lionel Messi sería de un poco más de $1.7 millones de dólares.