El día después de ser jugador de fútbol parece que se está asomando a una distancia no tan larga para Lionel Messi y cada vez son más frecuentas las preguntas sobre qué hará cuando decida dejar jugar. En este contexto, propusieron a Leo para un cargo en la Selección Argentina que no le gustaría.

Leo Messi tomó la decisión de dejar el fútbol de Europa y anunciar que iba a jugar en Inter Miami el 7 de junio de 2023 por, entre otros motivos, empezar a pasar más tiempo con su familia. Todavía no había llegado a Estados Unidos y ya se empezó a hablar sobre lo que le gustaría hacer cuando dejara de ser futbolista.

Antes del partido amistoso entre Argentina y Australia del 15 de junio de 2023, Messi le dijo al canal CCTV5 que “hoy por hoy no pienso en ser entrenador. Mi intención, no creo que lo sea, pero después pueden pasar más cosas una vez que deje el fútbol. Sé que hoy por hoy, entrenador no sería, pero todo puede pasar”. Primera pista para afirmar que no le gustaría el cargo al que fue postulado.

Ya como jugador de Inter Miami, Lionel Messi le concedió una entrevista al humorista Migue Granados y en el canal de YouTube ‘Olga’ volvió a hablar sobre el futuro después de retirarse: “¿Qué voy a hacer? No sé. Obviamente me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Me gusta estar con chicos, enseñar… Me gusta ser director deportivo también. Pero bueno, no sé para dónde voy a ir”.

Messi no pudo ser el jugador determinante para que Argentina le ganara a la Selección Colombia la final de la Copa América 2024 porque tuvo que salir lesionado del tobillo derecho al minuto 21 del segundo tiempo. Sin embargo, eso no impidió que uno de sus compañeros lo tuviera en una consideración tan alta que lo propuso para un cargo en la Albiceleste.

Luego de afirmar que le gustaría inclinarse por la gerencia deportiva, Leo Messi fue postulado por Rodrigo De Paul como el jugador que podría ser el próximo DT de la Selección Argentina con el argumento que “él sabe mucho de fútbol”. El volante argentino también reveló en una dinámica de preguntas con el medio ‘Luzu TV’ que el ’10’ argentino es el que más se queja con sus compañeros. “Me caga a put… el enano”, sentenció De Paul.

El viernes 2 de agosto de 2024, el entrenador Gerardo Martino confirmó que Lionel Messi ya dejó de usar una bota protectora en el tobillo derecho y empezó a hacer ejercicios de recuperación en el gimnasio de Inter Miami. ¡Y ahí no paran las buenas noticias! Gastón Edul, del canal TyC Sports, confirmó que Leo quiere estar con Argentina en la siguiente fecha FIFA para los partidos contra Chile y Colombia por Eliminatorias el jueves 5 y martes 10 de septiembre, respectivamente.