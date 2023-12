2023 no se detiene para Lionel Andrés Messi. La Pulga espera por una pretemporada en la Lionel Andrés Messi. La Pulga espera por una pretemporada en la MLS donde se medirá incluso con Cristiano Ronaldo en un Last Dance esperado por todo el planeta fútbol. Mientras tanto, el argentino se alista para una gala de los Dubái Soccer Awards donde su nombre se encuentra nominado de cara a levantar trofeo. Así es y funciona uno de los eventos que más fuerza busca ganar en el deporte rey de cara a los próximos años.

MLS donde se medirá incluso con Cristiano Ronaldo en un Last Dance esperado por todo el planeta fútbol. Mientras tanto, el argentino se alista para una gala de losdonde su nombre se encuentra nominado de cara a levantar trofeo. Así es y funciona uno de

Todo comenzó en 2010. Fue ahí donde el empresario Riccardo Silva quedó como el accionista mayoritario de estos premios conocidos popularmente como Dubai D’or. Hablamos de una gala creada de manera conjunta entre Tommasso Bendoni, CEO de Globe Soccer, la ECA (Asociación de Clubes Europeos) y Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA). Dubái, el lugar de una gala no oficial ante FIFA que busca hacerse un hueco entre los premios The Best, Balón de Oro o el jugador del año de UEFA. Hasta 10 categorías tiene en cuanto a premios se refiere.

Un evento que ha crecido con el paso del tiempo y que incluso Messi ya ha tocado en el pasado. La Pulga se encuentra nominada al premio de mejor jugador del año. Cristiano, Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Mohamed Salah o Karim Benzema, algunos de sus rivales de cara al próximo 19 de enero. El Consejo de Deportes de Dubái permite la elección de sus vencedores por medio de una votación popular en su web. Se registran ya más de 27 millones de usuario eligiendo todo.

Desde ayer y hasta el 28 la puja queda abierta. Una donde Messi al máximo premio a repartir por un Emirato decidido a seguir ganando prestigio en el mundo del deporte. Recordemos que La Pulga ya se hizo con este en el 2015 gracias a su triplete en Barcelona. El máximo ganador en este sentido, Cristiano Ronaldo gracias a seis victorias en los Dubái Soccer Awards. Lo que empezó como una cena benéfica entre agentes del mundo del fútbol y representantes en el 2006 está decidido a seguir peleando con los grandes premios oficiales reconocidos por FIFA.

¿Qué otras categorías existen? Aparecen premios como: mejor club masculino, mejor club femenino, mejor entrenador, mejor jugadora, mejor goleador, reconocimiento a carrera de una leyenda, mejor portero-defensor-volante y también otros como mejor agente o director deportivo o hecho innovar. La Pulga sigue sumando nominaciones en un 2023 donde los trofeos a nivel individual se acumulan con el correr de los meses.

Messi, entre los 10 con más minutos del año

Todo esto a unos 36 años que han pasado factura en las últimas jornadas. No es gratuito, pues Lionel es el quinto jugador con más minutos oficiales sobre el césped en lo que vamos de año. 3930 entre PSG, Inter Miami y selección para ser precisos. Solo le superan en este sentido Karim Benzema, Juraj Kucka, Jan Vertonghen y Cristiano Ronaldo. El luso llega a los 4.267.

También luchará por el IFFHS

Es la otra gran nominación para el rosarino de las últimas horas. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le ha seleccionado para pelear por el premio a mejor del año en su gala. Lionel ya piensa en un 2024 donde la MLS y los galardones individuales volverán a ser el gran objetivo.