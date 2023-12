Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿Cómo va el historial en encuentros amistosos?

La Riyadh Season Cup nos regalará el partido de despedida a una rivalidad sin precedentes en el deporte. Ya es oficial ese amistoso que unirá por última vez a duelo Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo sobre un mismo césped. Inter de Miami y Al-Nassr, listos para un choque que en 2024 supondrá un capitulo más en el historial entre ambos genios. ¿Cómo va la cuenta si hablamos únicamente de duelos donde no había puntos o títulos en juego?

Inter Miami se marchará Arabia Saudí a modo de pretemporada para la próxima MLS. Al-Hilal y Al-Nassr serán los rivales de un proyecto que ya piensa en el 2024 y donde el 1 de febrero llegará el plato fuerte en este sentido. Se viene The Last Dance para un Messi vs. Cristiano que ha marcado a una generación completa y que llega al episodio número 39. Será el cuarto de manera amistosa y con números claros entes del duelo por Riad. Así van las cuentas de La Pulga y CR7. El Kingdom Arena Stadium define todo.

“Esta es otra gran oportunidad para crear relaciones duraderas con hinchas apasionados. Estamos entusiasmados por poder conectarnos con nuevos seguidores en Arabia Saudí”, palabras de Xavier Asensi como director comercial de Inter Miami para confirmar todo. Empieza la cuenta a cero para una última batalla entre dos leyendas donde nunca hay ‘amistosos’.

Vayamos primero a los números totales. Messi y Ronaldo se han enfrentado 38 veces a lo largo de sus carreras. 16 victorias para La Pulga y 10 para CR7. Lionel ha registrado 21 goles y 12 asistencias, mientras que el luso un total 20 tantos y una asistencia. Desde aquellas semifinales de la UEFA Champions League de la temporada 2007/2008, la rivalidad ha copado cada temporada del fútbol europeo. Si hablamos de amistosos, el argentino también comanda todo de momento.

El primer precedente de un amistoso entre ambos nos devuelve al 2011. Argentina vencía por 2-1 en Suiza a una Portugal donde un pase de Lionel a Ángel Di María abría el choque. Empataría CR7 tras un rebote para que finalmente al minuto 89, un penalti sobre Pablo Zabaleta fue cambiado por gol gracias a un zurdazo de Messi. El segundo duelo, en 2014 y tras un Mundial de Brasil más que distinto para ambas figuras. Old Trafford, la casa de un 0-1 a favor de los luso con gol in extremis de Raphael Guerreiro. Ambos cracks jugarían solo los primeros 45.

Ya hubo Messi vs. CR7 en Oriente medio

¿Y el más reciente? Justamente en esa Riyadh Season Cup que volverá a unirles. CR7 representaba al combinado local mientras Messi lo hacía con PSG. 5-4 para los galos, donde La Pulga abrió todo al minuto 3. Cristiano se fue con un doblete, pero figuras como Neymar o Kylian Mbappé acabaron decidiendo el devenir de todo lo visto en Riad. De momento, balance de 2-1 en amistosos para el 10 de la Albiceleste.

Messi, sin poder jugar contra Neymar

Era el otro plan duelo de la gira de Inter Miami. Al-Hilal será el primer rival de un equipo que desde La Florida ha planificado una gira para seguir aprovechando el boom sobre su estrella. La lesión sufrida por Neymar ante Uruguay por Eliminatorias le saca de la contienda tras haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados. Se viene un nuevo Messi vs. CR7.